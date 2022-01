Kraljica Elizabeta II. novogodišnjim počastima odlikovala i James Bonda

Znanstvenici i zdravstveni čelnici na prvoj liniji borbe protiv covida-19 kao i zaslužni sportaši dobili su novogodišnje počasti britanske kraljice Elizabete, a titulu su primili i Daniel Craig, glumac koji je utjelovio James Bonda te bivši premijer Tony Blair.

Čelnici javnog zdravstva Engleske, Škotske i Walesa – Chris Whitty, Gregor Smith i Frank Atherton, proglašeni su vitezima, a počasti su dobili i oni koji su sudjelovali u proizvodnji cjepiva.

Daniel Craig je odlikovan Redom sv. Mihovila i sv. Jurja (CMG). On je nakon pet filmova u kojem glumi slavnog britanskog špijuna, s nedavno izašlim filmom „Za smrt nema vremena“ napustio ulogu James Bonda.

Foto: Ian West File photo dated 28/09/21 of Daniel Craig attending the World Premiere of No Time To Die, at the Royal Albert Hall in London, as he will be honoured with a star on the Hollywood Walk Of Fame, it has been announced. The James Bond actor, 53, will be the latest entertainment figure to be immortalised on the Los Angeles tourist attraction. Issue date: Friday October 1, 2021. Najdugovječniji laburistički premijer Tony Blair kazao je kako je „nevjerojatna čast“ što je postao nositelj Ordena podvezice, najstarije i najviše viteške počasti koje kraljica daje bez savjetovanja vlade.

„Želim zahvaliti svima koji su služili uz mene, u politici, u javnom sektoru i svim dijelovima našeg društva, za njihovu posvećenost i predanost našoj zemlji“, rekao je Blair.

Biciklist Jason Kenny, dobitnik sedme zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju, također je postao vitez. Njegova supruga Laura Kenny, najuspješnija britanska olimpijka, prva koja je osvojila zlato na tri uzastopne Olimpijade, proglašena je damom.

Ukupno je počasti dobilo 78 olimpijaca i paraolimpijaca. Emma Raducanu, tenisačica koja je iznenadila svijet postavši prvom kvalifikanticom koja je pobijedila na nekom Grand Slam turniru – US Openu – također je počašćena Redom Britanskog carstva.

Počasti je primio i autor pjesama Bernie Taupin, najpoznatiji po suradnji s Elton Johnom, uključujući verziju pjesme „Candle in the Wind“ koju je John pjevao na sprovodu princeze Dijane.

Novogodišnje počasti potječu od vladavine kraljice Viktorije u 19. stoljeću, a njima se prepoznaju ne samo slavne osobe nego i oni koji su doprinijeli državi.

