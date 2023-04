Kralj Charles još jednom prekinuo dugu tradiciju za svoju krunidbu i dogovorio nešto neočekivano

Još nas manje od mjesec dana dijeli od prve britanske krunidbe nakon 1953. godine na kojoj će kralj Charles III. službeno biti okrunjen, a njegova supruga postat će kraljicom suprugom Ujedinjenog Kraljevstva. Jod od smrti kraljice Elizabete II., princ Charles mijenjao je britanska i kraljevska pravila i običaja, a to ćemo vidjeti i na krunidbi. Jedno od takvih je i upotreba Gold State kočije iz 1762. koju će kralj iskoristiti samo za povratak u Buckinghamsku palaču jer je "vrlo neudobna i škripi poput prastare galije". U njoj se vozila još i kraljica Victorija, kao i kraljica Elizabeta II. koju je ona odvela do Westminsterske opatije na krunidbu. No obje kraljice izbjegavale su je koristiti ako su mogle i otvoreno govorile da je "užasna i uznemirujuća".

Kralj Charles zato će se u Westminstersku opatiju na svečanost odvesti u modernoj Diamond Jubilee State kočiji. Kako je tradicija tradicija te se Gold State kočija koristila pri svakoj krunidbi od 1831. godine i Charles je ne može izbjeći, sretan je što se uspio dogovoriti da barem dio puta provede u udobnosti modernog vozila koji ima klimu, grijanje, udobnost, prozori se otvaraju i šasija joj je od aluminija.

U subotu 6. svibnja kralj će u pratnji svojih gardista na konjima krenuti iz Palače kroz glavna vrata te središtem Londona, preko trga Trafalgar, pokraj Parlamenta, doći do Westminsterske opatije gdje krunidba počinje u 11 sati. Istim putem će se vratiti i takozvani "krunidbeni mimohod", uz pratnju britanske vojske te pripadnika vojske svih zemalja Commonwealtha i britanskih prekomorskih teritorija. I to je nešto drugačije od rute kojom je prošla njegova majka jer je kraljeva sada tek četvrtina njezine. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine, no govori se da će ovo biti prvo javno pomazanje čime je Charles još jednom prekinuo dugu tradiciju.

Za njega će svirati dvanaest novonaručenih glazbenih djela grčke pravoslavne glazbe, a također će biti izveden i "Zadok the Priest" iz 18. stoljeća. Prošli je mjesec predstavljen i službeni amblem koji će se koristiti za proslavu. Amblem prikazuje floru iz sve četiri nacije koje čine Ujedinjeno Kraljevstvo - englesku ružu, škotski čičak, narcis iz Walesa i sjevernoirsku djetelinu, čime se odaje počast kraljevoj ljubavi prema prirodi. Pozivnicu su primili i "izopćeni" vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, princ Harry i Meghan Markle, no svoj dolazak nisu potvrdili.

