Kostimograf je kreativac koji otkriva karakter junaka, a stilist se samo trudi da osoba izgleda savršeno

Ponekad me pitaju koja je razlika između kostimografa i stilista. Kostimograf stvara karakter i želi ispričati priču kroz odjeću, a stilist se samo trudi da netko izgleda savršeno. I zato je u mom poslu najvažniji tekst pa, kada mi agent pošalje scenarij, tek nakon čitanja odlučim hoću li prihvatiti neki film ili predstavu.

Ako se radi o nekom posebnom povijesnom razdoblju, moram dosta istraživati, kopati po arhivama i muzejima, a i inače se nadahnjujem knjigama i fotografijama”, govori kostimografkinja Amela Bakšić, podrijetlom iz Dubrovnika, koja već tri desetljeća živi i radi u SAD-u. Baza joj je New York, gdje u prostranom stanu na Manhattanu živi sa suprugom, scenografom Karlom Eigstijem, a slobodni vikendi rezervirani su za nećake Dylana i Emmu, djecu njezine mlađe sestre, odvjetnice Azre koja s obitelji živi u New Jerseyu.

Amela Bakšić u svojoj je karijeri odjenula poznate glumce kao što su: Sharon Stone, Danny DeVito, Grete Gerwig, Nicolas Cage, Kate Mara, Keanu Reeves, Ellen Page, Christopher Walken, Peter Fonda, Common i Vera Farmiga... Pretežno radi na nezavisnim filmovima, a među novijima, izašlima početkom ovog ljeta, na kojima je radila kostime nalaze se (njezin prvi) horor “The First Purge” (Pročišćenje) s Marisom Tomei, drama “A Kid Like Jake” s Claire Danes, Jimom Parsonsom i Octavijom Spencer te komedija “Measure of a Man” s Donaldom Sutherlandom, Judy Greer i Lukom Wilsonom.

“Sharon Stone jako je draga i prelijepa, na njoj jednostavno sve dobro stoji. Svidjelo joj se čak 14 komada odjeće iz filma ‘Gods Behaving Badly’ i to smo joj darovali nakon snimanja. I Donald Sutherland pravi je gospodin, voli se lijepo odijevati pa smo za snimanje koristili i njegovu privatnu odjeću poput ručno rađenih cipela i odijela. Nicolas Cage i Keanu Reaves vrlo su jednostavni i spontani, Octavia Spencer je divna i jako topla osoba, Common jako sladak, Jim Parsons vrlo duhovit, a moja ljubimica definitivno je Vera Farmiga. Toliko smo oduševljene suradnjom da jedva čekamo da nam ponovo iskrsne neki zajednički projekt”, otkriva 51-godišnja kostimografkinja. S tom se glumicom upoznala 2011. na setu za “Higher Ground”, koji je Farmiga i režirala i producirala, a zbog tog je filma Amela danima kopala po sanducima odjeće u skladištu u New Jerseyu, sve dok nije našla gotovo identičnu vjenčanicu kakvu je nosila junakinja priče.

“Tako nešto zovemo ‘kostimska karma’: kada negdje pronađete komad odjeće kakav priželjkujete i kakav ste zamislili”, govori Amela Bakšić. O poslu kostimografkinje maštala je još kao djevojčica u rodnom Dubrovniku, gdje je glumila u predstavama Gradskog kazališta Marin Držić, a njene snove poticali su roditelji Namik i Šemsa, kao i teta Ema. No više od glume zanimali su je kostimi, divila se onima koje je za teatar radila Emica Škerlj, supruga slikara i scenografa Josipa Škerlja. Nakon završene gimnazije, tražila je gdje može studirati kostimografiju, čula da u Americi postoje dobre škole pa je poslala čak pedesetak pisama-molbi fakultetima.

Odgovor je stigao s Louisiana State Universityja u Baton Rougeu pa je tamo završila tri godine studija kostimografije (naučila je šiti, prekrajati, stavljati podstavu, povijest drame, teatra i kostima), a potom je 1993. dobila stipendiju za magisterij iz dizajna kostima na sveučilištu Brandeis u Bostonu.

“Studij je bio fantastičan, fakultet je imao svoj teatar i radili smo predstave, a profesori su nas ocjenjivali. Zahvaljujući profesorici Jennifer von Mayrhauser, dobila sam prvi posao u New Yorku: ponudila mi je da joj budem asistentica na serijalu ‘Zakon i red’, a surađivala sam i s kostimografkinjom Susan Hilferty na poznatom mjuziklu ‘Wicked’ na Broadwayu”, govori kostimografkinja, čija je prva predstava koju je samostalno potpisala bila na off-Broadwayu, i to Pirandello “Šest osoba traži autora”.

Radila je i kostima za predstave u Londonu i u Japanu, kao i na serijama: “Dobra žena”, “Fringe” i “New Amsterdam”.

“Moj prvi film ‘Across the Universe’ redateljice Julie Taymor bio je prije deset godina, kada me kolega pozvao da mu pomognem oko kostima. Jako mi se svidio rad na filmskom setu i sada isključivo radim kao filmski kostimograf”, kaže Amela. A u njenoj garderobi prevladava crna, bijela i siva odjeća, vrlo minimalističkih i pročišćenih linija, a kada bi morala izdvojiti filmove s najljepšim kostimima, njezini su favoriti: “Amarcord”, “Umjetnik”, “Ida” i “Tri boje: plavo”.

