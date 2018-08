U borbi za nasljedstvo zatresla je cijelu Francusku

Kad se Liliane Bettencourt nakon tri godine izbivanja napokon vratila kući, njezina kći Françoise isprva je nije prepoznala.

Majka ju je uzela u naručje, a Françoise je počela histerično plakati i nije stala sve dok je nije spustila natrag na pod. Nije to bilo čudno, situacija je donekle bila i očekivana s obzirom na to da je Lilliane 1953. godine, tek nekoliko mjeseci nakon što je rodila djevojčicu koja će jednog dana, kao jedino dijete u obitelji, postati nasljednica francuskog kozmetičkog diva L’Oréala, zbog tuberkuloze završila u sanatoriju za plućne bolesti u kojem je u izolaciji živjela tri godine.

Iako je obožavala svoju kćerčicu, nikada s njom, zbog fizičke razdvojenosti, nije uspjela uspostaviti vezu koja se u tim godinama stvara između roditelja i djeteta. Iako ju je nakon prvih nekoliko tjedana prilagodbe Françoise potpuno prihvatila i doslovce se nije odvajala od nje, Lilliane je, pritisnuta svim novonastalim emocionalnim zahtjevima svoje kćeri, s kojima se nije mogla nositi, ostala potpuno imuna na njih i nikada joj ih nije uzvratila u pravom smislu.

Dijete u tim godinama ima golemu potrebu za pažnjom i ljubavlju koju Françoise od Lilliane nikad nije dobila, barem kad je u pitanju majčinska ljubav – riječi su sutkinje Isabelle Prévost-Desprez koja je vodila aferu Bettencourt prozvanu i “francuskim Watergateom” u čijem su se središtu, uz cijelu plejadu likova – od odvjetnika, sobarica, novinara, računovođa i medicinskih sestara do francuske političke kreme, pa čak i tadašnjeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja – našle upravo majka i kći Bettencourt.

Riječ je o toliko opsežnom i kompliciranom postupku da su svjetski mediji u više navrata radili članke u kojima su čitateljima pokušavali objasniti “što se tu zapravo događa”, a krajnje pojednostavljena priča glasi ovako: Lilliane, koja je kao nasljednica L’Oréala, koji je 1909. osnovao njezin otac, godinama je držala listu najbogatije žene svijeta, a gotov je svu svoju imovinu pripisala fotografu Françoisu-Marieju Banieru, a ne svojoj kćeri i unucima.

Lillianina kći Françoise Bettencourt-Meyers 2007. godine podnijela je tužbu protiv Baniera optuživši ga za “iskorištavanje njezine ranjive majke”, koja je u to vrijeme imala 85 godina i patila od demencije i Alzheimerove bolesti. Francuska policija započela je istragu, nakon čega je izbio skandal u toj zemlji čiji su se repovi vukli godinama, a u kojem je otkriveno da je Liliane isplaćivala milijunske iznose Sarkozyjevoj stranci u vrijeme izbora kako bi joj Sarkozy, kad dođe na vlast, omogućio izbjegavanje plaćanja milijunskih poreza.

Cijeli proces koji je na površinu izbacio neke od najprljavijih tajni te zemlje potrajao je čak osam godina, a okončan je presudom u svibnju 2015. godine prema kojoj su, kako je naveo jedan tamošnji sudski izvjestitelj, “svi dobili i svi izgubili”.

Kći je dobila kontrolu nad majčinim novcem, fotograf Banier je uvjetno osuđen na četiri godine zatvora te su mu oduzete nekretnine i polica osiguranja vrijedna 140 milijuna eura, ali mu je sud ostavio 158 milijuna eura gotovine, protiv Sarkozyja, nakon te trakavice, nikada nije ni službeno podignuta optužnica, ali je zato nekoliko drugih političara iz njegove stranke, među kojima i jedan bivši ministar, osuđeno u odvojenim postupcima.

Lilliane vjerojatno i nije bila svjesna što se uopće točno događalo u sudnici s obzirom na to da je bolest već bila poprilično uzela maha te je bila potpuno dementna, a dvije godine poslije, u rujnu 2017., umrla je u 94. godini kao najbogatija žena na svijetu s bogatstvom od 42 milijarde dolara koje je naslijedila njezina kći, danas druga najbogatija žena na svijetu, koja će dogodine vjerojatno ponovno zasjesti na tron zbog rasta vrijednosti L’Oréalovih dionica.

– Iako ne izgleda tako, korijene cijele ove afere treba tražiti u događaju koji se dogodio danas davne 1927. godine. Te godine Lillianina majka umrla je od čira koji joj se pojavio na jetri i ostavila tada petogodišnju kćer praktički samu s ocem. Lilliane nije od koga imala naslijediti majčinski instinkt jer je zamalo cijeli život provela s ocem koji je bio poprilično strog čovjek te rijetko pokazivao emocije. Puno je radio i gotovo ga nikad nije bilo kod kuće, a Lilliane su odgajale dadilje te drugo pomoćno osoblje u njihovoj vili.

Ipak, unatoč svemu, ona je oca obožavala i divila mu se do te mjere da je djelovala kao da je opsjednuta njim. Ulogu majke u obitelji nikada nije spoznala, zbog čega i nije trebalo očekivati da će s kćeri ikada stvoriti neku duboku emocionalnu vezu. Kad na sve to dodate i nesretnu činjenicu da je i prve tri godine života kćer vidjela doslovce tek nekoliko puta, jasno vam je zbog čega njih dvije nikad nisu kliknule – objasnio je novinar Tom Sancton, koji je dugi niz godina pisao o obitelji Bettencourt.

Françoise i danas po svemu odaje dojam ranjena djeteta. Ima nježan, gotovo dječji pogled, čak joj i smijeh više nalikuje dječjem nego onom odrasle osobe, vrlo je osjećajna i introvertna, često se zna sanjivo zagledati u daljinu djelujući kao da uopće ne kontrolira svoje tijelo. Kada je promatra potpuni stranac, djeluje kao da je distancirana od svega što se događa oko nje, zavučena u neki svoj svijet iz kojeg jako rijetko izlazi.

Po svim karakteristikama ona je potpuna suprotnost svojoj majci, koja je oduvijek voljela svjetla glamura, život bogatašice, svečane domjenke, egzotična putovanja, druženje i zabave s ljudima koji su predstavljali svjetsku društvenu kremu. Lilliane je uživala u pozornosti drugih, možda zato što nikada nije bila u središtu pozornosti svog oca, kojeg je obožavala. Iako se s 28 godina udala i s mužem ostala sve do njegove smrti 2007. godine, ona je cijelo vrijeme bila “muško” u vezi, a on je njezinim novcem dolazio do mjesta na visokim političkim pozicijama.

Bio je to brak iz koristi, on je s njom bio radi novca, a ona se za njega udala jer je on imao zvučno prezime s aristokratskim predznakom. Lilliane je živjela kao ptica u zlatnom kavezu, iako okružena ljudima u životu nije imala ni jednog pravog prijatelja ili prijateljicu s kojom bi mogla iskreno popričati – svi koji su bili tu, tu su bili radi novca.

I onda se 1987. godine pojavio on – fotograf François-Marie Banier – kojeg je upoznala dok ju je fotografirao za naslovnicu jednog časopisa.

Banier je bio poprilično slikovit lik koji se družio s cijelom lepezom slavnih ljudi, među kojima su bili i Salvador Dalí, Yves Saint Laurent, Samuel Beckett, Pierre Cardin, Johnny Depp, Pablo Picasso, Mick Jagger i mnogi drugi, a praktički od prvog trenutka Lilliane se u njega zaljubila do te mjere da je, kako je to opisala jedna od njezinih poznanica, pokraj njega izgledala kao “zaljubljena klinkica”.

