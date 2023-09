Kontroverzna princeza (51) nakon velike tragedije i gubitka supruga staje pred oltar sa šamanom

gola leđa

Nakon živčanog sloma povukla se iz javnosti, a sad je na crvenom tepihu pokazala atraktivnu figuru

Nelly Furtado je proslavila pjesma ''I am Like a Bird'' iz 2000. godine s njezina debitantskog albuma "Whoa, Nelly!", a onda su uslijedili veliki hitovi ''Promiscuous'', ''Say it Right'' i ''Maneater'' koji su bili na vrhu glazbenih ljestvica