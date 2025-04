Konačno smo dočekali i osvježenje u showu "Brak na prvu"! Eksperti su skupili hrabrosti da sami iz showa izbace kandidate

Razdvojeni zajedno // RTL 2 - dvije ruže

Breaking news!! RTL 2 ima novu seriju!!! Bez pretjeranog sarkazma, riječ je o zaista velikoj vijesti u televizijskom svijetu s obzirom na to da riječ "novo" i "RTL 2" inače ne idu u istu rečenicu, a neka premijera se na tom kanalu dogodi svake prijestupne godine, i to samo ako je zaista dobra godina. Međutim, i to smo dočekali pa se tako ovog mjeseca počeo emitirati američki sitcom "Razdvojeni zajedno" iz 2018. godine. I ne samo da je riječ o novoj seriji, nego je riječ o dosta dobrom odabiru koji, iako nije stekao veliku svjetsku popularnost, ima dosta dobre kritike, priču i glumačku postavu. Radnja prati Lenu i Martina, bivše supružnike koji se odluče razvesti, ali nastaviti živjeti pod istim krovom kako bi zajednički odgajali svoje troje djece. Ideja je da svaki od njih tjedan dana preuzima glavnu odgovornost za djecu, dok drugi živi "samostalno" u garaži. Naravno, s vremenom se ponovno zaljubljuju jedno u drugo. Glavne uloge tumače Jenna Fischer, poznata po ulozi Pam u seriji "The Office", i Oliver Hudson, kojeg znamo iz serija "Nashville" i "Rules of Engagement". Dodajmo još da su autori serije Emily Kapnek i Ellen DeGeneres, a cijela je ideja zasnovana na istoimenoj danskoj seriji. Iako su na kraju zaživjele samo dvije sezone, s ukupno 26 epizoda, riječ je o baš simpatičnom televizijskom osvježenju.

Brak na prvu // RTL - jedna ruža

Nakon pet sezona konačno smo dočekali i dugo očekivano osvježenje u showu "Brak na prvu"! Eksperti, odnosno produkcija, konačno su odlučili uzeti stvari u svoje ruke te su skupili dovoljno hrabrosti da sami iz showa izbace kandidate bez ikakvog potencijala za daljnji tijek emisije. A zaista su gledatelji bili iz godine u godinu prisiljeni pratiti parove koji ne da nisu imali potencijala za ljubavnu vezu, nego niti za dobrosusjedske odnose. Vrijeđali su se, ignorirali i omalovažavali iz epizode u epizodu, a onda bi se na kraju tjedna izjasnili da žele nastaviti raditi na svom odnosu te bi od eksperata dobili savjet da se - još malo potrude. Oko nepostojeće veze. Još su manje zanimljivi bili oni koji su iz epizode u epizodu bili samo prijatelji, tvrdili su da žele ostati samo prijatelji i da nemaju nikakvih ljubavnih interesa, ali su i dalje ostajali u ljubavnom showu koji je na taj način u četiri sezone uspio spojiti samo tri para (ne računajući jedan koji se sam spojio). Zaista nema većeg alarma da je vrijeme za promjenu od toga da - čak i "Ljubav je na selu" ima bolju uspješnost. Stoga pohvala za nove inicijative, ali i za novu kombinaciju eksperata. Uz već poznatu psihoterapeutkinju Ivu Stasiow, timu su se pridružili psiholog Matej Sakoman te kolumnist, voditelj, maneken i autor Dean Pelić. Unatoč početnoj skepsi gledatelja, sjajno su se u ulozi našli, veoma direktna pitanja postavljaju i unijeli su potrebnu svježinu i dinamičnost u show.

Nedjeljom u 2 // HRT2 - četiri ruže

Odličan niz gostiju bilježi Aleksandar Stanković u "Nedjeljom u 2", koji iz emisije u emisiju otvara sve bolje i značajnije teme. Početkom travnja je tako o životu u starosti pričao s glumicom Jadrankom Matković, a koja je oduševila svojom elokventnošću, iskrenošću i srdačnošću. Potom su tema bili ljudi koji su otvorili novu stranicu u životu, kada su gosti bili fotograf Jurica Galić Juka i medicinska sestra Ivana Svjetličić. A u prošloj je emisiji o teškoj temi poremećaja u prehrani govorio psihijatar Hrvoje Handl te su prikazane priče Elene Soldo i Nike Čuturića. Sve odreda je riječ o inspirativnim ljudima te o temama koje trebaju češće biti u fokusu javnosti i zato pohvala za "Nedjeljom u 2" na ovakvom izvrsnom nizu i neka se što dulje nastavi.

Dnevnik // Nova TV - tri ruže

To što je Dnevnik Nove TV prošlog tjedna postao viralan zbog gafa prilikom emitiranja uživo tijekom sprovoda Pape Franje (u studiju je neposredno prije reklama izjavljeno - možemo li ići zapaliti?), pokazuje koliko lako se šire greške, a koliko teško pohvale. Iako je ekipa Dnevnika cijeli tjedan radila odličan posao kada je riječ o izvještavanju o smrti Svetog Oca, a ukomponirali su u svoju središnju informativnu emisiju i virtualni obilazak Vatikana te detaljnu rekonstrukciju procesa izbora novog pape, najviše pažnje javnosti je dobio tek nevažni gaf. Zaslužuju onda barem da ih se pohvali i zbog sjajnog izvještavanja.