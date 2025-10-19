Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Ključno pitanje nakon EXPO-a 2025: mogu li ovakvi projekti uistinu oblikovati bolju budućnost ili su tek inspirativne kulise?

Autor
Davor Bruketa
19.10.2025.
u 19:00

EXPO i ove godine potvrđuje svoj status globalne pozornice ideja, no iza impresivnih paviljona i tehnoloških čuda ostaje pitanje njihove stvarne primjenjivosti

Nakon što smo u prošlom broju Ekrana predstavili nekoliko najzanimljivijih paviljona s ovogodišnjeg izdanja EXPO, sada je vrijeme da zaključimo s još nekoliko zanimljivih arhitektonskih ideja koji dokazuju zašto je riječ o jednom od najzanimljivijih događaja godine.

Djelo arhitektonskog studija RAU Architects vrti se oko teme "Common Ground: Creating a New Dawn Together", odnosno zajedničkog stvaranja novog početka. U središtu kružne strukture nalazi se impozantna svjetleća kugla, umjetno sunce koje simbolizira čistu, neograničenu energiju budućnosti. Okružena valovitim lamelama koje predstavljaju vodu, kugla vizualno i tematski povezuje energiju i prirodu. Posjetitelji dobivaju minijaturne verzije kugle koje reagiraju na izložene tehnologije i instalacije unutar paviljona, stvarajući interaktivno iskustvo. Poseban naglasak stavljen je na inovativne sustave iskorištavanja energije vode, a paviljon kao cjelina postavlja Nizozemsku kao predvodnika u globalnoj energetskoj transformaciji.

