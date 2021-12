Kevin Spacey stigao u Hrvatsku! Domaćini će mu biti naši filmaši: 'Vodimo ga na Fuliranje i u Opatiju'

Dvostruki oskarovac Kevin Spacey sletio je danas oko 16 sati u zagrebačku Zračnu luku "Dr. Franjo Tuđman". U Zagreb je došao u društvu svog agenta Ewana Lowensteina, a na terminalu su ga dočekali filmaši Jakov i Dominik Sedlar s kojima će, doznajemo, provesti novogodišnje praznike.

Zajednički projekti

– Jako me veseli što ćemo s našim prijateljem Kevinom dočekati novu 2022. Najviše se radujem našim razgovorima. On nije klasični glumac s kojim možeš razgovarati samo o poslu, već intelektualac sa širokim rasponom interesa pa s njim obožavam razgovarati o politici, filozofiji, religiji, književnosti, teatru – rekao je redatelj Jakov Sedlar koji će sa sinom Dominikom Spaceyu biti domaćin na njegovu zagrebačkom novogodišnjem odmoru. Sa Spaceyjem će, rekao je Sedlar, između ostalog, razgovarati i o nekoliko zajedničkih filmskih projekata na kojima planiraju surađivati.

– Često se čujemo telefonom, čestitamo si blagdane. Kevin me tako nazvao prije mjesec dana te mi kazao kako je u Hrvatsku htio doći još ljetos, no u tome su ga spriječile poslovne obaveze i pandemija. Pitao me gdje ćemo slaviti Novu, kakva je u Hrvatskoj situacija s koronavirusom i hoće li biti organiziranih dočeka. Odgovorio sam mu da korone u Hrvatskoj još uvijek ima, ali da će biti dočeka te da bih volio da dođe, na što mi je on kratko rekao: "Vidimo se" – ispričao je Sedlar. Svom hollywoodskom gostu,dodaje, nastojat će biti dobar domaćin.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL – Više puta mi je pričao o tome kako je oduševljen Hrvatskom te da bi se volio vratiti. Kako nikada nije posjetio Zagreb, nastojat ću da mu da mu predstavimo Zagreb u najboljem svjetlu. Kako odsjeda u hotelu Esplanade, sigurno ćemo svratiti na Fuliranje i pokazati mu čari zagrebačkog adventa, bit će gost na ručku u našoj obiteljskoj kući, obići ćemo najpoznatije zagrebačke restorane i kafiće, a možda odemo i na kratki izlet u Opatiju, vidjet ćemo. Spacey je veliki obožavatelj kazališta pa ga možda odvedem i da pogleda neku predstavu – najavljuje Sedlar.

Jakova i njegova sina Dominika Sedlara s Kevinom Spaceyjem povezuje blisko prijateljstvo koje je počelo u Los Angelesu prije dvanaest godina kada ih je na domjenku u svojoj vili upoznao Martin Sheen, hollywoodski glumac koji je devedesetih glumio fra Juru Zovku u Sedlarovu filmu "Gospa".

– S Martinom se poznajem još od osamdesetih, on nas je spojio. Sreli smo se tada u Međugorju gdje je on snimao emisiju i otad smo bliski. Moj sin Dominik u Los Angelesu je pohađao PCS; profesionalnu školu za djecu. Išao je u razred s Christinom Ricci i Macaulayem Culkinom – navodi Sedlar koji je ove godine producirao Dominikov film "Razgovor" o susretu Josipa Broza Tita i Alojzija Stepinca čija se premijera očekuje u siječnju u kinu Studentski centar.

U društvu Sedlarovih Spacey će u Zagrebu će provesti nekoliko dana. Ovo mu, međutim, nije prvi put da je posjetio Hrvatsku. Prije 13 godina svratio je na jadransku obalu nakon Sarajevo Film Festivala pa su ga paparazzi uhvatili kako tulumari u Dubrovniku i na Hvaru.

Ozbiljne optužbe

Kevin Spacey jedan je od najtalentiranijih hollywoodskih glumaca srednje generacije. Rođen je 1959. u New Jerseyu, dramu je studirao u prestižnoj newyorškoj školi Julliard. U kazalištu je debitirao ulogom u Henriku VI. na newyorškom šekspirijanskom festivalu. Nakon toga igra u Ibsenovim "Duhovima" na Broadwayu. Usprkos golemom uspjehu na filmu i televiziji, čitavog je života ostao vezan i za kazalište, a neko je vrijeme proveo i kao umjetnički ravnatelj čuvenog londonskog kazališta Old Vic.

Prva uloga na televiziji bila mu je uloga senatora u drugoj sezoni serije "Crime Story". U Hollywoodu će zablistati nakon 1995. kada ga je prema A-ligi lansirala uloga tajanstvenog kriminalca Verbala Kinta u hit-trileru "Privedite osumnjičene" za koju je dobio i svoj prvi Oscar za najbolju mušku sporednu ulogu. Iste je godine briljirao i u krimi trileru "Sedam" Davida Finchera u ulozi serijskog ubojice koji svoje žrtve bira prema biblijskih sedam smrtnih grijeha. Drugim Oscarom, onim za najbolju mušku ulogu, ovjenčan je 1999. za ulogu Lestera Burnhama, depresivnog američkog pater familiasa u krizi srednjih godina u drami Sama Mendesa "Američka ljepota/Vrtlog života". Svoju možda najbolju ulogu u karijeri ostvario je pak u "Kući od karata", dramskoj seriji koja je lansirala Netflix u najpopularniji streaming-servis na svijetu. U seriji Spacey je briljantno portretirao beskrupuloznog američkog političara Francisa Underwooda koji se zahvaljujući nizu spletki i makinacija penje na funkciju američkog predsjednika.

"Kuću od karata" Spacey je napustio 2017. nakon što su se u javnosti s nekoliko strana pojavile optužbe o seksualnom zlostavljanju. Za zlostavljanje su ga optužili mlađi muški kolege nakon čega je Netflix s njim raskinuo suradnju: Spacey je tako preko noći u Hollywoodu postao persona non grata, a skandal je otišao toliko daleko da ga je redatelj Ridley Scott potpuno izbrisao iz filma koji su tada zajedno snimali. Ipak, dio kolega stalo je na Spaceyevu stranu te su ga branili u svojim intervjuima, među njima oskarovka Judy Dench, Hellen Miller, Ian McKellen, Robin Wright Penn... Zbog gubitaka koje je produkcijskoj kući donio odlazak glumca iz postave "Kuće od karata", Spacey je nedavno morao platiti 31 milijun dolara odštete.

