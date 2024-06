Kći Milanke Opačić studira u Francuskoj, a ne prođe ni dan da se ne čuju: 'Njezine brige su znak ljubavi'

Već dugi niz godina velika mi je želja bila posjetiti London, a kako trenutno živim i studiram u Francuskoj u Bordeauxu, ukazala mi se savršena prilika da ga istražim. Oduvijek me fascinirala bogata povijest, raznolika kultura i dinamičan život ovog grada. Iz Bordeauxa često imam priliku jeftino letjeti u različite gradove, što dodatno olakšava planiranje kraćih putovanja. Nakon što sam saznala da su letovi do Londona povoljni i česti, dogovorila sam se s prijateljicom da napokon ostvarimo naš san i posjetimo ovu svjetsku metropolu. U Londonu smo boravile pet dana te je to bilo sasvim dovoljno vremena da u potpunosti uronimo u londonski način života, od povijesnih lokaliteta do modernih atrakcija. Svaki dan smo pomno isplanirale kako bismo maksimalno iskoristile vrijeme, ali smo također ostavile dovoljno prostora za spontane trenutke. Naše putovanje je bilo ispunjeno nevjerojatnim iskustvima koja ćemo dugo pamtiti, a London je uistinu ispunio sva naša očekivanja kao jedna od najuzbudljivijih i kulturno najbogatijih europskih metropola - govori nam 24-godišnja ekonomistica Lana Opačić koja je sa svojom prijateljicom uživala u svakom kutku britanske metropole, a priznala nam je i kako će joj ovo putovanje ostati u sjećanju kao jedno od najljepših.

- Iskreno, sama arhitektura starijeg dijela grada me nije oduševila onoliko koliko sam očekivala. Iako cijenim povijesnu važnost i kulturnu vrijednost mjesta poput Westminster Abbey, London Towera i Buckinghamske palače, više sam se oduševila modernijim dijelovima grada. Centar Londona s modernijim štihom, poput područja oko Canary Wharfa i The Sharda, bio mi je predivan. Visoki neboderi, futuristički dizajn i užurbanost tih četvrti savršeno su se uklopili u moj ukus. Uistinu me impresionirala i raznolikost sadržaja koje London nudi. Od šetnji po modernim trgovačkim centrima poput Westfielda do uživanja u panoramskom pogledu s London Eyea, svaka aktivnost bila je novo iskustvo. London je za mene fascinantna destinacija jer kombinira najbolje od oba svijeta - povijesne znamenitosti koje svjedoče o bogatoj prošlosti i moderne, inovativne prostore koji prikazuju njegovu budućnost. Upravo ta kombinacija čini London jedinstvenim gradom koji nudi nešto za svakoga - priča nam velika ljubiteljica putovanja koja privodi kraju i diplomski studij MBA Supply Chain u Bordeauxu.

- Istraživanje Londona započela sam s Greenwichom i poznatim nultim meridijanom. Stajati na mjestu gdje prolazi ovaj povijesni meridijan bilo je zaista posebno iskustvo. Spustila sam se i do Cutty Sharka, povijesnog čajnog klipera, koji je fascinantan primjer pomorske arhitekture. Uslijedila je vožnja brodom po rijeci Temzi koja nas je dovela sve do Tower Bridgea. Popela sam se na poznati stakleni most, što je pružilo spektakularan pogled na grad. Jedan od predivnih trenutaka bio je zalazak sunca sa Sky Gardena, koje pruža zadivljujuće panoramske poglede na London. To je zaista bilo jedno od najljepših mjesta koja sam posjetila u Londonu, s nevjerojatnim pogledom na cijeli grad. Otišla sam i u viralno poznati kafić s toplom čokoladom - Italian Bear Chocolate. Ovo mjesto je bilo pravo otkriće! Topla čokolada koju sam tamo probala bila je bogata i kremasta, najbolja koju sam ikada kušala. Naravno, prošetala sam i po Kew Gardens, prekrasnim botaničkim vrtovima koji su me oduševili svojom raznolikošću biljaka i mirnim okruženjem.

Posjetila sam i Natural History Museum, gdje sam upoznala bogatu povijest prirodnog svijeta. Ovaj muzej me oduševio svojom impresivnom zbirkom i interaktivnim izložbama. Neizostavna destinacija bio je Notting Hill, poznata londonska četvrt koja je stekla dodatnu popularnost zahvaljujući istoimenom filmu. Šarmantne ulice, šarene kuće i živahna atmosfera tržnice Portobello Road bili su pravi užitak za istraživanje. Naravno, posjetila sam Buckinghamsku palaču i gledala sam vrlo poznatu i posebnu smjenu straže. Obišla sam i cijelu Westminster četvrt s najpoznatijim znamenitostima kao što su Big Ben, London Eye i Hyde Park. Pogled sa Sharda također je bio nezaboravan, pružajući mi priliku da vidim cijeli grad s visine. Nisam propustila ni šetnju po poznatoj Piccadilly Street i posjet Trafalgar Trgu, gdje sam se divila spomenicima i živahnoj atmosferi. Posjet St. Paul's Cathedral bio je još jedan poseban doživljaj, gdje sam uživala u veličanstvenoj arhitekturi i povijesnom značaju ove katedrale. Večeri sam većinom provodila u različitim londonskim pubovima, uživajući u opuštenoj atmosferi i tradicionalnim britanskim pićima - prepričava nam Zagrepčanka koja baš i nije uživala u vožnji podzemnom željeznicom.

- Kako drugačije putovati u Londonu nego kroz poznati metro? Također, složila bih se da je to daleko najbrža opcija za kretanje po gradu. Međutim, nije bilo najbolje iskustvo. Iako je poznat kao jedan od najstarijih sustava podzemne željeznice na svijetu, moram priznati da buka koju proizvodi i neudobnost putovanja nisu zanemarive. Više preferiram moderne opcije transporta koje su tiše i udobnije. Bez obzira na to, bilo je to jedno novo iskustvo koje definitivno neću zaboraviti! - dodaje te se ne slaže sa stereotipovima da su Londončani hladni i pomalo zatvoreni.

- Naprotiv, moja iskustva u komunikaciji s njima su bila izuzetno pozitivna. Ono što me posebno oduševilo jest činjenica da je engleski jezik njihov službeni jezik, što je uvelike olakšalo komunikaciju i eliminiralo jezične barijere. Uspoređujući to s mojim iskustvom života u Francuskoj, gdje se često osjećala jezična barijera kao prepreka u svakodnevnoj komunikaciji, ovo iskustvo je bilo potpuno drugačije. Svi Londončani koje sam upoznala bili su iznimno ljubazni, pristojni i uvijek spremni pružiti pomoć ili informacije. Bez obzira na to jeste li ih pitali za smjer, preporuku restorana ili jednostavno razgovarali o vremenu, uvijek su bili susretljivi i otvoreni - iskrena je naša sugovornica koja otkriva i bi li mogla zamisliti život u Londonu.

- Ne mogu reći da mi se London toliko svidio da bih se mogla zamisliti da živim tamo, ali u usporedbi s trenutnom situacijom u Francuskoj, gdje se često suočavam s velikom jezičnom barijerom, London mi djeluje privlačnije. Osim toga, volim velike gradove gdje se stalno nešto događa, gdje ima puno ljudi i gdje su gužve svakodnevna pojava. Trenutno živim u Bordeauxu, prekrasnom gradu u jugozapadnoj Francuskoj. Studiram ovdje, a grad mi je zaista prirastao srcu. Bordeaux je poznat po svojoj izuzetnoj ljepoti, kulturnom bogatstvu i naravno, vinu. Francuska je zaista posebna po svojoj kulturi i šarmu, i teško je naći državu koja se može mjeriti s njom u tom pogledu. Kada uspoređujem kulturu i samu ljepotu gradova, Bordeaux definitivno zauzima prvo mjesto. Ipak, London ima svoje prednosti, posebno za nekoga tko uživa u dinamičnom i multikulturalnom okruženju. Mislim da bi mi život u Londonu pružio mnoge profesionalne i osobne prilike, ali za sada će Bordeaux ostati moj privremeni dom - ističe Lana, inače kći bivše ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić, a kojoj, kada je daleko od kuće, najviše nedostaje mamina kuhinja.

- Iako je Francuska poznata po izvrsnoj kuhinji i svakodnevno uživam u raznim delicijama, mamina kuhinja je ipak nezamjenjiva. Uvijek mi nedostaju njezina jela i okusi naše domaće hrane. Svaki put kada razgovaramo preko telefona, spominjem razna jela koja jedva čekam ponovno jesti u Zagrebu. To je definitivno jedna od stvari kojoj se najviše veselim pri svom povratku. Mislim da se hrvatska kuhinja ne može usporediti s francuskom, jednostavno kao narod više uživamo u hrani na jedan poseban način. Hrana nije samo pitanje okusa, već i emocija, uspomena i kulture, a to je nešto što mamina kuhinja savršeno dočarava - govori nam Lana koja nam u nastavku otkriva i brine li se mama kada je na dalekim putovanjima i "gnjavi" li je s telefonskim pozivima.

- Kao i svaki roditelj, naravno da se brine. Mislim da to nije ništa čudno i da je sve u granicama normale. Nikada me ne gnjavi, dapače, kada zna da sam negdje, nastoji me što manje ometati. Svjesna je koliko je važno da imam svoj prostor. Ipak, mama i ja smo jako bliske, stoga nikada neće proći dan da se ne čujemo, čak i kad sam na drugom kraju svijeta. Naši razgovori su kratki, ali značajni, jer nam omogućuju da ostanemo povezane i dijelimo dnevne događaje, bez obzira na udaljenost. Razgovaramo o svemu - od mojih avantura i novih otkrića do malih svakodnevnih stvari koje nas obje čine sretnima. Te male interakcije čine da se osjećam bliže domu. Mama uvijek zna kako me smiriti i dati mi osjećaj sigurnosti, što mi puno znači kada sam u stranoj zemlji. Također, znam da su njezine brige samo znak ljubavi i brige za mene - objasnila je ekonomistica te za kraj dodala:

- Na mojoj bucket listi posebno su istaknuta mjesta poput Japana, gdje me fasciniraju kombinacija moderne tehnologije i drevne tradicije, kao i bogata kulturna baština Kine s povijesnim znamenitostima poput Kineskog zida i Zabranjenog grada. Osim Azije i Afrike, privlače me i zemlje Južne Amerike. Putovanja su za mene više od posjećivanja novih mjesta, ona su prilika za osobni rast, razumijevanje različitih kultura i stvaranje uspomena koje ću zauvijek nositi sa sobom - zaključila je.

