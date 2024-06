Jadranki Kosor prijetili, ona odmah uzvratila: 'Još sam se dodatno nakitila'

Bivša premijerka Jadranka Kosor, nakon što je završila s funkcijom predsjednice Vlade, svoja mišljenja i stavove nastavlja dijeliti putem društvenih mreža. Izrazito je aktivna na X-u, nekadašnjem Twitteru, gdje često pokazuje i svoje kulinarske vještine te trenutke iz privatnog života. Takve objave izazivaju različite reakcije. Među porukama ima i onih prijetećih, a Kosor je na sebi svojstven način još jednom odlučila odgovoriti hejterima.

- Još jedna friška popodnevna za ove što prijete i traže da se “prestanem slikati, komentirati i uznemiravati ljude”. Još sam se dodatno “nakitila”! - napisala je Jadranka uz fotografiju na kojoj pozira u crnoj modnoj kombinaciji, pri čemu se najviše ističu elegantni šešir i torba.

Još jedna friška popodnevna za ove što prijete i traže da se “prestanem slikati, komentirati i uznemiravati ljude”. Još sam se dodatno “nakitila”! pic.twitter.com/zqnyidbVFp — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 6, 2024

Njezini Twitter pratitelji odmah su pozdravili ovaj istup: - "Respekt, uvijek elegantna i svoja", "Čudovita dama. Torbica vam je odlična!!", "Savršen outfit", "Divno izgledate", "Dama bila i ostala" - nizali su komplimente na račun 70-godišnjakinje, a ona se svakome pojedinačno trudila odgovoriti na pohvale.

Inače, Kosor još uvijek koristi štake nakon što je krajem listopada prošle godine operirala koljeno: - Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna - kazala je Kosor nakon zahvata, od kojeg se oporavljala u Varaždinskim toplicama.

Podsjetimo, na adresu bivše premijerke u srijedu je stiglo prijeteće pismo. - Dobila sam danas anonimno pismo u kojem nepismeni, uz uvrede, traže da se prestanem 'slikati, komentirati i uznemiravati ljude'. I prijete, jasno, kukavice. Moj odgovor s popodnevne kave!" napisala je bivša premijerka uz fotografiju sebe kako nasmijana pozira na stubama.

- "E, ovo se zove pravi odgovor, 'mačko'!","Vi ste zvijezda za te klošare i većinu današnjih političara. Nisu Vam do štikle! Ne dajte se uznemiravati. Ostanite svoja i hrabra kao do sad", "Odgovor hvale vrijedan", "Nastavite nas 'uznemiravati'" - samo su neki od komentara njenih pratitelja.

