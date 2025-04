Kći američke zvijezde zaprepastila izjavom: 'Više od deset godina nisam bila kod zubara'

Elizabeth Ann Hanks, kći slavnog glumca Toma Hanksa iz njegovog prvog braka, nedavno je dospjela u središte medijske pozornosti izdavanjem svojih memoara "The 10: A Memoir of Family and the Open Road". U knjizi, 42-godišnja E.A. Hanks (kako preferira da je zovu) hrabro progovara o traumatičnom djetinjstvu obilježenom zanemarivanjem, zlostavljanjem i borbom s mentalnom bolešću njezine pokojne majke, Susan Dillingham. Među potresnim detaljima, jedan je posebno odjeknuo – priznanje o dugogodišnjoj borbi s osnovnom osobnom higijenom, uključujući neredovito pranje zubi, kao izravnoj posljedici odrastanja bez adekvatne roditeljske skrbi.

E.A. Hanks rođena je 1982. godine, kao drugo dijete Toma Hanksa i njegove prve supruge, glumice Susan Dillingham (poznate i kao Samantha Lewes). Njihov brak, sklopljen 1978., trajao je do 1985., a razvod je finaliziran 1987. godine. E.A. i njezin stariji brat, glumac Colin Hanks, pripali su majci na skrbništvo, dok je Tom, čija je karijera tada bila u usponu, imao pravo na posjete vikendom i tijekom ljeta. U svojim memoarima, E.A. opisuje kako je taj period, od njezine pete do četrnaeste godine, bio ispunjen "zbunjenošću, nasiljem, oskudicom i ljubavlju". Život se drastično promijenio kada ih je majka, bez očevog znanja, preselila iz Los Angelesa u Sacramento. - Tata je došao po nas u školu, a nas nije bilo - prisjeća se E.A. u intervjuu za People. - Ispostavilo se da nas tamo nije bilo već dva tjedna, i morao nas je tražiti - tvrdi. Sjećanja na oca i majku zajedno su rijetka, ograničena na mature nje i brata Colina.

Odrastanje u Sacramentu bilo je daleko od idiličnog. Kuća je, piše E.A., s vremenom postala kaotična i zapuštena. - Dvorište je postalo toliko puno psećeg izmeta da se nije moglo hodati po njemu. Kuća je smrdjela po dimu. Hladnjak je češće bio prazan ili pun hrane kojoj je istekao rok trajanja - navodi u izvatku iz knjige. Njezina majka, za koju E.A. vjeruje da je patila od nedijagnosticiranog bipolarnog poremećaja s epizodama paranoje i deluzija, sve se više povlačila u sebe, provodeći dane u krevetu čitajući Bibliju. Majčino stanje nije se odražavalo samo na uvjete života, već i na direktno zlostavljanje. E.A. piše kako ju je majka gurala, tresla, čupala za kosu i "jednom ili dvaput zaključala u ormar". Psihičko zlostavljanje bilo je jednako teško. Majka joj je govorila "da se u ormaru skrivaju muškarci koji čekaju da zaspu kako bi izašli i učinili im užasne stvari" te spominjala "desetke pobačene djece", E.A.-ine "izgubljene braće i sestara", insinuirajući da će im se i ona pridružiti u "vječnom limbu". Buđenja usred noći radi "improviziranih predavanja o tome zašto je joga đavolje djelo" također su bila dio uznemirujuće svakodnevice.

Jedna od najšokantnijih posljedica ovog zanemarivanja, koju E.A. detaljno opisuje, jest njezin dugotrajan problem s osobnom higijenom. E.A. navodi da joj je koncept osobne higijene teško shvatljiv "jer mi je samo sporadično odrasla osoba govorila da trebam prati zube, na primjer, a kamoli kako ili zašto bih to trebala činiti". Ovo priznanje baca svjetlo na duboke ožiljke koje zanemarivanje u djetinjstvu može ostaviti. E.A. iskreno priznaje da je tek duboko u svojim tridesetima shvatila da više od desetljeća nije posjetila zubara. Nadalje, otkriva da se i danas bori s opskrbom hrane u kući na dosljednoj bazi, jer je u majčinoj kući uvijek bila ili gozba ili glad. Razvila je i dermatilomaniju, kompulzivni poremećaj čupkanja kože. - Još uvijek se jako čupkam - piše.

Situacija je eskalirala jedne noći kada je "emocionalno nasilje postalo fizičko nasilje". Nakon tog incidenta, E.A. se, usred sedmog razreda, preselila k ocu i njegovoj drugoj supruzi, Riti Wilson, u Los Angeles. Skrbništvo se praktički preokrenulo – živjela je s ocem, a majku posjećivala vikendima i ljeti. Unatoč svemu, nikada nije potpuno prekinula veze s majkom, iako je njihov odnos ostao distanciran. Tragično, tijekom njezine zadnje godine srednje škole, majka ju je nazvala da joj kaže kako umire. Susan Dillingham preminula je od raka pluća 2002. godine, u dobi od samo 49 godina.

GALERIJA: FOTO Sjećate li se ove atraktivne domaće voditeljice? Udala se za kanadskog hokejaša i rodila sina