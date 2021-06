Katie Holmes paparazzi ulovili kako hoda u uskoj haljini ispod koje nije nosila grudnjak

Katie Holmes (42) jedna je od onih glumica koju paparazzi prate u stopu, no ona se time ne opterećuje previše. Naime, povremeno ju fotografiraju u savršenom dotjeranom izdanju, no kako ona privatno obožava ležerni stil, često je ulove i u puno opuštenijoj varijanti.

S obzirom na to da spada među one žene koje nisu opterećene godinama i "bez šminke ne izlaze ni do dućana", nedavno su ju ulovili kako u udobnoj pamučnoj haljini, koja je savršeno otkrivala da ispod ne nosi grudnjak, šeće gradom. Uz haljinu je nosila sandale, a mnogima je za oko zapela i nova frizura koja joj sjajno pristaje. Doduše, nakon lockdowna i pandemije, mnoge žene su odustale od nošenja grudnjaka jer su shvatile da se tako osjećaju nesputanije i opuštenije.

Inače, Katie na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije bez šminke i ponosna je na to kako izgleda. Njezini pratitelji u komentarima joj često pišu da joj šminka nije ni potrebna jer kvari njezinu prirodnu ljepotu.

