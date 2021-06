Domaća glazbenica mjesec je dana provela u rezidenciji na Kanarskim otocima: 'Ostvario mi se san'

Osječka glazbenica Dorotea Zovko, na sceni poznata po svom umjetničkom imenu Aklea Neon, zanimanje javnosti privukla je uoči nastupa na prošlogodišnjoj Dori na kojoj je unatoč tome što je bila debitantica osvojila visoko, četvrto mjesto. Osebujna i autentična 30-godišnja glazbenica i nakon Dore nastavila je graditi svoj glazbeni put, a nedavno se vratila s Kanarskih otoka gdje je boravila mjesec dana.

Živjela je u umjetničkoj rezidenciji okružena netaknutom prirodom s ljudima iz cijelog svijeta i dovršavala svoj debitantski album. Ondje je snimila i svoj posljednji singl "Ljudnjak" koji je ovih dana ugledao svjetlo dana. Kako je pandemija utjecala na njezinu karijeru, ali i egzistenciju, žali li zbog otkaza koji je dala u digitalnoj agenciji i zbog čega je nismo gledali na ovogodišnjoj Dori, Aklea nam je otkrila u intervjuu.

Nedavno ste se vratili s Kanarskih otoka gdje ste proveli mjesec dana. Kako je odluka pala baš na tu destinaciju?

Na Kanare sam odlučila otići kako bih vježbala španjolski, koji učim već tri godine u Institutu za španjolski jezik i kulturu. Španjolski jezik je tako pjevan da mu ne mogu odoljeti. Mislila sam ove godine otići do Egipta, ali zbog pandemije u svijetu, Kanari su bili sigurnija destinacija.

Boravili ste u umjetničkoj rezidenciji okruženi netaknutom prirodom. Kako ste ondje dospjeli?

San svakog umjetnika je boraviti u prostoru koji je njegovan inspiracijom jer tako stvaranje dolazi samo od sebe, zato sam odmah znala da želim boraviti u umjetničkoj rezidenciji i biti okružena netaknutom prirodom. Imala sam sreće jer su rezidencije inače popunjene barem šest mjeseci unaprijed, no zbog pandemije je dosta umjetnika moralo otkazati putovanja, pa su mi odobrili smještaj na mjesec dana, tijekom kojih sam završavala debitantski album i snimila novi singl "Ljudnjak". To je fora s rezidencijama, njihovi voditelji odlučuju je li vaš projekt dovoljno inspirativan za boravak u njihovu prostoru. Morate biti "perfect match".

Foto: Eva Hoernisch Možete li nam otkriti nešto više o rezidenciji u kojoj ste boravili?

Umjetnička rezidencija u kojoj sam boravila zove se Casa Tagumerche, na otoku La Gomeri, jednom od manje poznatih otoka Kanara. To je bila ljubav na prvi pogled, samoodrživa oaza kreative na vrhu vulkanske planine. Imala sam pogled na čisti ocean, vulkansku plažu i palme posvuda. Moja soba zvala se stargazer room jer joj je cijeli jedan zid u staklu i navečer sam iz kreveta mogla gledati zvjezdano nebo.

Ondje niste bili sami?

Prostor sam dijelila s nekoliko umjetnica - jednom divnom slikaricom s Islanda koja živi pod polarnom svjetlošću, Njemicom dizajnericom koja nam je bila i domaćica, Njemicom fotografkinjom i Amerikankom koja izrađuje nakit. U obližnjem gradiću upoznala sam i grupu glazbenika iz cijelog svijeta koji su mi postali pleme za vrijeme mog ostanka na La Gomeri. Doma sam se vratila s hrpom etno pjesama iz svakog kutka svijeta, s pričama o kojima sam mogla samo sanjati i s dosad meni najdražim i najiskrenijim videom i singlom.

Foto: Klara Milow Postoji li nešto novo što ste spoznali o sebi u tih mjesec dana koliko ste proveli na Kanarima?

Da, lako napravim dom svuda, ali napustiti taj dom već je druga priča. La Gomera je jedan od manje poznatih otoka Kanara i baš zato toliko divlji i neodoljiv. Nekoliko dana provela sam na plaži Trigo, spavajući u zagrljaju grma, vjetra i pijeska. Kada boravite više u prirodi, više ste joj nalik, što mi se jako svidjelo - i pretočili smo to u novi singl "Ljudnjak", tu intimu sa svime što me okruživalo. Ukratko, uživala sam u ljepoti života i učila si dopustiti da samo uživam, bez planova. Što je zapravo teško jer se često naša vrijednost mjeri po tome koliko smo čega napravili i obavili. Kad sam se BlaBlaCarom vraćala iz Beča, jer mi je let u Zagreb bio otkazan, vozač mi je rekao nešto divno: "Baš se čuje da vam je glazba puna života". I onda mi je potpuno sjela ta lekcija ljepote bivanja koja se organski preslikava u moju umjetnost.

Zanimljivo je i da suradnici s kojima radite dolaze iz cijelog svijeta. Naime, upoznali ste ih preko Facebooka na stranici za digitalne nomade. Koje su prednosti, a koji nedostaci rada s digitalnim nomadima? Kako biste opisali to iskustvo?

To je ekipa koja mi potpuno odgovara svjetonazorom i radnim navikama - građani svijeta. S njima se sve može dogovoriti. Svi koje sam dosad upoznala su umjetnici u srži i jedva čekaju da budu angažirani na nekom kreativnom projektu, da mogu dati cijelog sebe. Tražila sam jednog videografa, a na kraju sam ih imala trojicu, a umjetničku voditeljicu projekta Paulu Kopcynzski upoznala sam preko Instagrama. Ona je mene angažirala kao model za snimanja, a ja nju za režiju i vizualni identitet svog spota.

Prije nego što ste se potpuno posvetili glazbi bili ste zaposleni u jednoj digitalnoj agenciji, iz koje ste svojevoljno otišli. Jeste li ikada požalili zbog te odluke?

Nisam. Sloboda koju sam di dala ovim zvanjem nezamjenjiva je.

Već više od godine dana glazbena industrija je na koljenima. Kako je pandemija utjecala na vas i vašu egzistenciju?

Ima jedna engleska riječ koju volim - hustle. Što znači biti snalažljiv, prilagodljiv i ne imati samo jedan izvor prihoda. Shvatila sam da sam se dotad previše oslanjala samo na koncertne honorare i tijekom pandemije sam taj okvir malo proširila. Moram zahvaliti i Hrvatskoj glazbenoj uniji i Ministarstvu kulture što su nas glazbenike u par navrata pogurali - puno nam je to značilo.

Kako podnosite ovo razdoblje neizvjesnosti? Što vam najteže pada?

Biti bez izravnog doticaja s publikom. Iako mi je ovaj period dao dovoljno vremena za introspekciju i fokusiranje na debitantski album koji će izaći na jesen.

Foto: Privatni album Široj publici predstavili ste se prošle godine na Dori s pjesmom "Zovi ju mama". Ove godine niste bili motivirani za odlazak na Doru?

Nije to nešto što mislim raditi. Kada osjetim poziv, onda se na njega odazovem. I poruka koju sam htjela prenijeti bila je prevažna da ne odzvoni glasno. Jer smo svi Zemljani, a često na to zaboravimo i tretiramo ovaj planet bez razumijevanja i poštovanja.

Što kažete na našu ovogodišnju predstavnicu na Eurosongu? Kako komentirate njezin ishod na Eurosongu? Jeste li je vidjeli u finalu?

Taman sam se vraćala s Kanara na dan Eurovizije, ali gledala sam Albinu kasnije. Rasturila je. Imam osjećaj da je ove godine puno više ljudi gledalo Euroviziju jer smo bili ponosni na ono što imamo ponuditi, zato je i razočaranje zbog toga što nije ušla u finale tako odzvonilo. Ali pobjeda je sama po sebi imati cijelu naciju na svojoj strani.

Iako su vremena vrlo neizvjesna, pogotovo za glazbenike, imate li već daljnje planove što se tiče karijere? Hoće li vam ljeto biti radno?

Prvi mi je plan uhvatiti "Ljudnjak" na radiju dok se bezbrižno vozim magistralom na more. A potom izdati album, napokon. Između toga bit će i ljetnih nastupa i posebna jesenska turneja povezana s objavljivanjem debitantskog albuma.

