Karlo prešao u vodstvo ovotjedne 'Večere za 5' pa izjavio: 'Iskreno, mislim da je ovo bila najbolja večera dosad'

Treći dan 'Večere za 5' Karlo Turić, copywriter iz Dugog Sela ugostio je Petru, Tamaru, Lorenu i Saru u svom domu. Za svoju večeru je osvojio 39 bodova - Petra Tamara i Sara dale su mu po deset bodova, a Lorena mu je dala devet bodova. Pripremu je započeo desertom 'Malinamisu', tiramisuom s dodatkom malina, zatim je pripremao glavno jelo 'Picek i tri kravice', pileće rolice punjene sirom i omotane u slaninu uz koje je za prilog poslužio njoke i umak od vrhnja i sira. Na kraju je pripremao 'Kremastu zelenjavu', krem juhu od brokule i cheddar sira.

„Mislim da će kuhati nešto masno i jako kalorično, ali veselim se“, komentirala je na putu prema domaćinu Sara. Domaćin je svoje gošće dočekao s domaćim višnjevcem i čokoladnim likerom, a gošćama se najviše svidjelo što ih je, kao i Blue jučer kod Tamare, pozdravila Karlova ljubimica Ten. „Karlo je bio super na dočeku, vidjelo se da je malo umoran i da je malo pod stresom, ali pozitivan stres“, komentirala je Sara.

Gošće su se složile - juha je bila perfektna. „Najbolja juha od brokule koju sam ja ikad jela“, rekla je Petra, Tamara se složila i rekla kako joj je to jedna od najfinijih krem juha koje je jela, a Lorena dodala: „Bilo je famozno, kremasto, puno različitih okusa, ali se sve jako lijepo slagalo.“ „Jako mi se dopalo što su me cure puno hvalile, ali malo sam to i očekivao jer mislim da su moja jela generalno dobra“, iskreno je rekao domaćin. Glavno jelo također se svidjelo ekipi, a kad je Karlo rekao kako mu je djevojka predložila da pripremi ovo glavno jelo u 'Večeri za 5', Petra mu je rekla: „Zahvali joj se u moje ime.“

„Okus glavnog jela je bio fenomenalan i sviđa mi se što se sir nije u potpunosti rastopio“, zadovoljno je komentirala Sara. Desert je nešto slabije prošao jer Lorena i Sara nisu ljubiteljice deserata, a Tamara je priznala kako je njoj klasični tiramisu ipak onaj pravi. Ipak, gošće su bile zadovoljne i desertom jer nije bio presladak ni pretežak. Nakon večere Karlo je gošćama poklonio šalice s crtežom zmija i njezinim imenom, a zatim se ekipi pridružio popularni bend 'Heidi šeće psa' što je razveselilo ekipu i digla sve na noge.

„Danas je bilo malo, ali kad je došao bend onda se atmosfera popravila“, rekla je Tamara. „Ja iskreno mislim da je ovo bila najbolja večera dosad, ja sam oduševljen“, izjavio je nakon večere Karlo. Preostalo je ocijeniti večeru. Sara, Petra i Tamara ocijenile su Karlovu večeru s maksimalnih deset bodova, a Lorena je domaćinu dala devet bodova i rekla: „U desertu mi se nije svidio mascarpone i piletina je bila malo suha.“ Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

