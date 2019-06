Kaos na snimanju filma: Zaredale se tri eksplozije, jedna osoba ozlijeđena

Na službenom profilu novog James Bond filma objavljeno je kako je jučer na setu kontrolirane eksplozije "Bonda 25" došlo do nastanka materijalne štete te da je jedan član ekipe ozlijeđen.

- Pravi kaos! Bile su tri glasne eksplozije, jedna za drugom, a jedna osoba je ostala ležati ozlijeđena ispred zgrade. Trenutno je sve zatvoreno. Vatrena kugla je trebala proći kroz set, ali nešto je gadno pošlo po krivu - rekao je svjedok za The Sun.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK