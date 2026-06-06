FOTO Urnebesno! Hrvati uočili nevjerojatnu sličnost između Grdovića i ove kultne zvijezde

Zaboravljena fotografija Mladena Grdovića s omota albuma "Huanita i srce je k’o gitara" postala je neočekivani viralni hit. Na društvenoj mreži Reddit pokrenuta je žustra rasprava nakon što su korisnici uočili frapantnu sličnost između zadarskog glazbenika u mlađim danima i Rodneyja Trottera, jednog od najomiljenijih likova popularne britanske serije "Mućke". Usporedba je izazvala lavinu komentara, a mnogi se nisu mogli načuditi kako tu poveznicu ranije nisu primijetili, ističući da je Grdović na slici gotovo identičan mlađem bratu Del Boya iz kultnog sitcoma "Mućke", koji je i u Hrvatskoj stekao vojsku obožavatelja.

Foto: Youtube Screenshot

Rasprava se brzo pretvorila u niz duhovitih dosjetki koje su se referirale na popularnu seriju. "Mladen, you plonker!", napisao je jedan korisnik, citirajući legendarnu Del Boyevu uvredu upućenu bratu. Drugi su bili jednako kreativni, parafrazirajući Grdovićeve stihove: "Svo bi zlato ovog svita za moj sivi Peckham da", aludirajući na londonsku četvrt u kojoj su Trotteri živjeli.

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Šale su se nastavile pitanjem: "Zašto je stavio sliku Rodneyja na naslovnicu svojeg albuma?". Cijela situacija savršeno ilustrira kako kultni status koji "Mućke" uživaju u Hrvatskoj i dalje živi, pronalazeći put do novih generacija. Lik Rodneyja, kojeg je utjelovio glumac Nicholas Lyndhurst, očito je ostavio neizbrisiv trag na domaću publiku, toliko da ga sada prepoznaju čak i na omotima starih ploča dalmatinskih pjevača.

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*dijelom uz pomoć AI