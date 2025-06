Kandidati uspješno prošli istarski tjedni zadatak, a dueliste pomazila sreća: 'Nijedan od vas dvojice danas ne ide kući!'

Nakon što ih je obitelj izglasala za dueliste, Kiki i Emanuel proveli su noć u izolaciji, a buđenje je proteklo uz brojne prigovore na račun tog smještaja. U isto vrijeme, sluge rade punom parom kako bi na vrijeme pripremili mliječne proizvode koje će ocijeniti mentor Marinko, koji su važan dio tjednog zadatka. Ivan M. bacio se na mužnju koza i razmišljanje o odnosima na imanju. „Mislim da je Kikiju jako teško i da je razočaran što ga je dopao Emanuel, a ne Patrik“, smatrao je. Ostatak kandidata, pak, ovaj se tjedan bavio gradnjom vrtne ograde koju su i dovršili. Haris i Dejan bili su i više nego ponosni na to postignuće. No ipak, neki kandidati odlučili su se na još nekoliko finalnih popravaka. Duboko u šumi, skriveni u kolibi, svoje vrijeme i dalje provode 'uljezi' David i Darko. Samo za njih stiglo je novo pismo sa zadatkom.

„Vaš sljedeći zadatak je samljeti pšenicu i od nje napraviti brašno. Mlin imate, pšenicu također, a na vama je da se još jednom dokažete. Kao što znate, ako i ovog puta uspješno obavite zadatak, slijedi vam zaslužena nagrada“, pročitao je pismo David i odmah su prionuli na posao. Vođa obitelji Rebecca krenula je u kontrolu izgrađene ograde, a zatim je kušala i mliječne proizvode koje su pripremili sluge. „Rebeccino mišljenje me ne zanima, zato što smatram da nema još taj karakter i stav da mi može dati neki sud. Više me zanima Marinkovo mišljenje“, poručila je Doroteja. Tema duelista i dalje je među glavnima u kući. Većina njih bila je skeptična prema borbi u areni i pitali su se kojim će se žarom boriti Kiki i Emanuel koji se jako dobro snađu.

No Kikiju nije nedostajalo motiva: „Moja motivacija je da dođem do finala. Iako je velika konkurencija, ne predajem se! Ako pobijedim i postanem ponovno vođa obitelji, volio bih opet da opet bude sklad kao kad sam ja bio.“ Na imanje je stigao i mentor Marinko kako bi ocijenio tjedni zadatak: „Mala je nervoza tu!“ Prvo je krenuo u obilazak vrta i ogradu pregledao do najsitnijih detalja, a zatim se uputio i u štalu probati mliječne proizvode – kozje mlijeko, kefir, sirutku, jogurt, svježi sir te dvije vrste kuhanih sireva. Napetost je bila na vrhuncu, no mentorov izraz lica nije dao naslutiti što misli. „Ograda je visoka koliko sam zahtijevao, gusta pri dnu. Vrata su trebala biti bolje napravljena... Ono što sam probao, mlijeko je pitko, ali sir kuhani i mladi su bili najbitniji dio. Ovotjedni zadatak proglašavam – uspješnim!“ kazao je mentor i izazvao salve oduševljenja.

„Vrijeme je da dignem ljestvicu i svoja očekivanja jer vidim da oni mogu bolje“, poručio je Marinko. „Na trenutak se osjećamo kao jedno, iako smo imali ranije neke razmirice, sad to ništa nije važno – pobijedili smo!“ poručila je i Manuela, a vođa Rebecca pohvalila je svoje kandidate. No nakon slavlja, red je stigao i na arenu te duel između Emanuela i Kikija. „Borit ću se kao da mi je zadnje“, poručio je Emanuel. Voditeljica Nikolina Pišek okupila je kandidate i najavila spektakularnu borbu. A Darko i David odlučili su iskoristiti praznu kuću obitelji kako bi se u nju ušuljali dok nikog nema te se otuširali i ukrali nešto hrane za sebe. U arenu su stigli i duelisti. „Jedva sam dočekao ovaj duel jer postoji velika mogućnost da moj suparnik Kiki ode doma i da ga ispratimo iz ove Farme“, poručio je Patrik.

No Nikolina Pišek sve je iznenadila iznenađujućom odlukom: „Iako ste jučer ostali bez jedne članice obitelji, to ne znači da danas neće biti borbe. Ipak, zbog izvanrednih okolnosti, sreća vam se nasmiješila! Danas se nećete boriti za ostanak na Farmi. Nijedan od vas dvojice danas ne ide kući. No onaj tko pobijedi u borbi, imat će mogućnost da izabere novog vođu obitelji.“ Pred duelistima je bila igra Vodonoša. Pred njima su 24 kante vode, a na drugoj strani arene dva prazna akvarija. Zadatak je napuniti ih, dok se kante mogu pomicati isključivo pomoću dugačkog štapa koji nose na ramenima... Pobjednik je onaj koji prvi napuni svoj akvarij. Duel je počeo, a mlađi Emanuel bio je puno brži. Ostali kandidati u publici bodrili su Fikreta, koji je bio sve spretniji kako je igra odmicala. „Skidam mu kapu, vrh!“ priznao je Haris.

Za to vrijeme, David i Darko su i dalje 'operirali' po kući i krali stvari, između ostalog, i ručnike i jastuke. „Vraćamo se s uspješne misije!“ poručio je David. „Odradili smo to profesionalno i uvjeren sam da nitko neće primijetiti“, dodao je i Darko. Duelisti stalno su se izmjenjivali u vodstvu, no Emanuel je bio uspješniji i pobijedio, no Fikret je bio ponosan na sebe: „Sretan sam što mogu parirati dečku koji je 45 godina mlađi od mene!“ Kao nagradu za uspješno odrađen tjedni zadatak, kandidate je na stolu dočekala prava mala istarska gozba. A kako bi iznenađenje bilo potpuno, u goste im dolazi i folklorno društvo. Glazba je potpuno oduševila i obitelj i sluge, a folkloraši su ih podučili i plesnim koracima. „Čini se da je ova nagradna večera dala primirje obitelji. Sad su se malo stišali, vidjet ćemo sutra“, zaključio je sluga Ivan R. „Počele su podjele u kući, strahovite. Svi nešto glumataju, svađaju se međusobno. Ne vjerujem da će njih ova nagrada ujediniti“, poručila je, pak, Manuela.

Emanuel je razmišljao o novom vođi kojeg treba odabrati, a Mario je pokušao iz njega izvući bilo kakvu informaciju: „Već su počela lobiranja. Ne vjerujem da bi Mario bio dobar vođa. Moram dobro razmisliti jer nam o tome ovisi tjedni zadatak. Moram vidjeti što će biti najbolje za nas u kući i za sluge. Možda se neće svima svidjeti, ali ne biraju oni nego ja. Jedino što znam u ovom trenutku je da ni Rebecca ni Patrik neće biti sigurno vođe, kunem se svojim životom." Što donosi novi tjedan na imanju, pokazat će nove epizode Farme, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.