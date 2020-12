Kakva transformacija nekad mnogima omiljene glumice: Droga ju je uništila, a to dokazuju i najnovije fotke

Glumica Amanda Bynes, jedna od omiljenih dječjih glumica obožavatelja rođenih u 90-ima već se godinama bori s psihičkim bolestima. Amandi je, naime, dijagnosticiran bipolarni poremećaj zbog kojeg je , kao i pjevačica Britney Spears na sudu dobila odredbu o skrbništvu.

No za razliku od Britney koja se nekih pravila pridržava, Bynes čini sve kako bi dodatno uništila svoj ugled i pogoršala psihičko stanje, a ona sama negira da boluje od neke psihičke bolesti.

Foto: Profimedia

Kako su strani mediji pisali ranije, navodno se opet počela drogirati, zbog čega se prijavila u rehabilitacijsku kliniku početkom godine.

Ova 32-godišnjakinja bila je pod pritiskom zbog ponovnog interesa javnosti za nju nakon velikog intervjua u časopisu Paper u studenom 2019.

Foto: Profimedia

U tom intervjuu glumica je priznala da je njezina ovisnost počela kada je imala samo 16 godina, iz znatiželje, no to je eskaliralo. U 2014. imala je slom i tada je njezino bizarno ponašanje postalo predmet rasprave na društvenim mrežama. Rekla je isto tako da nikada nije imala psihičke bolesti, već samo probleme s drogom. Tijekom oporavka upisala je fakultet za modni dizajn, no nije isključila povratak na ekrane.

Foto: Profimedia

Nažalost, kako tvrde njezini roditelji, doktori, ali i sud u ovom slučaju nije riječ samo o lošim izborima, već i o bolesti. Nakon niza bizarnih ekscesa 2013., glumica je zadržana na psihijatrijskom promatranju, a kap koja je prelila čašu bila je kada je Amanda javno svog oca optužila za zlostavljanje.