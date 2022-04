Kakva transformacija! Domaća pjevačica izgubila 50 kilograma i pokazala liniju u haljini s prorezom

Riječka pjevačica Martina Vrbos (38) prije nekoliko godina povukla se iz javnosti kako bi se posvetila obiteljskom životu. Martina je ostala upamćena po svojim iznimnim vokalnim sposobnosti, a pozornost je plijenila i svojim imidžem koji je često mijenjala.

Pjevačica se sada pojavila na jednom događaju u Beogradu gdje je i zapjevala, a pažnju je privukla svojom linijom koju je naglasila uskom crnom haljinom s visokim prorezom koju je kombinirala s kratkom bundicom.

Nerijetko je otvoreno progovarala o borbi s viškom kilograma, no danas je taj problem iza nje. Martina u zadnje vrijeme izgleda potpuno drukčije, a zbog fizičke transformacije mnogi je teško prepoznaju. Svoju težinu često je ranije krivila za to što se nije uspjela ''prodati'' široj publici.

Nedavno je u gostovanju u emisiji ''Ami G Show" progovorila o borbi s kilograma i otkrila da je uspjela smršavjeti čak 50 kilograma,

-Imala sam 120 kilograma. Možete li da zamislite kakav sam bila lik s takvom kilažom. Sva nešto vesela, kao simpatična, debela, a hoću umrijeti. Cijela ta borba me je promijenila. Za sedam mjeseci pala sam na 68 kilograma, ispravila sam zube, operirala sam grudi, jer sve je nekako bilo katastrofa. Sada sam baš zadovoljna- otkrila je Martina.

Foto: Antonio Ahel 07, April, 2022, Belgrade - Opening of a new showroom of the Febal casa brand. Martina Vrbos. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 07, april, 2022, Beograd - Otvaranje novog showrooma brenda Febal casa. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U to vrijeme hodala je s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom koji joj je pomogao skinuti čak 30 kilograma, a upoznali su se preko njezina prijatelja Marka Lasića Nereda. Iako je u prvom trenutku pomislila da je Branimir najvjerojatnije zauzet, trener ju je poljubio i postali su par te su se 2010. čak i zaručili. U jednom intervjuu izjavila je kako se Branimir pomirio s tim što je ona nekad neuredna i aljkava, no ipak su prekinuli. Kasnije se zaljubila u crnogorskog poduzetnika Alberta Camaja s kojim je prekinula 2012. nakon koncerta Cece Ražnatović, pisali su tada srpski mediji.

Nakon ovih brodoloma pravu ljubav pronašla je u Beograđaninu Bogoljubu Vidakoviću koji je pet godina mlađi od pjevačice kojeg je dugo skrivala od javnosti i s kojim je dobila sinčića Kostu, a kasnije i kćerkicu Milu.

Par se vjenčao u tajnosti 8. lipnja 2016. nakon dvije godine veze, a tu su vijest od javnosti zatajili na više od mjesec dana. Intimno vjenčanje održalo se u Istri u krugu obitelji, a sretnu je vijest pjevačica naposljetku ipak potvrdila srpskim medijima.

