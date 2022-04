Domenica iskreno o neviđenom potezu na koji se odlučila: 'Ljudi mi već šalju da su kupili karte, a Split će biti puno prije nadam se'

Velolučka pjevačica Domenica Žuvela (29) učinila je nešto što bi se malo tko na našoj estradi usudio. Ona je čak osam godina unaprijed najavila veliki karijerni pothvat - veliki koncert u zagrebačkoj Areni. I to baš na svoj rođendan, 8. studenoga 2030. godine.

Zašto baš taj datum i godina?

- Ta ideja za točno osam godina je došla jer se stvarno puno stvari poklopilo za nju. Prvo sam došla na ideju jer sam nakon jednog koncerta gledala prvi red u kojemu su bila djeca s otprilike 10 godina. I razmišljala sam: zamisli kad ih jednog dana budem vidjela kad budu punoljetni.. Bit će mi predrago da se oni sjete i kažu mi da su bili recimo na tom jednom koncertu u Dubrovniku. I tako sam razmišljala, ako je već tako, želim im za 8 godina pružiti još bolji, ma najbolji koncert gdje će pjevati i pjesme koje sad pjevaju. To je bila neka vodilja - ispričala nam je Domenica prvo i nastavila: - I onda sam razmišljala, ako moj rođendan padne na petak, uzimam sigurno taj datum. I stvarno, prvi petak 8. 11. je 2030. godine. Toliko se toga poklopilo, moralo je biti ta godina.

Također, ističe da joj je izrazito zabavno razmišljati kako će to izgledati tada, koje će se pjesme pjevati, pjesme koje još nisu napisane, koje još i ne postoje?

- Tko će biti moji gosti, netko tko možda još i ne zna da će pjevati, hoću li imati tad već muža, djecu? Zabavno je nekako o tome razmišljati unaprijed, kakve će biti frizure, što će biti moderno, što ćemo nositi? Tako da se trenutno zabavljam s tim pitanjima i veselim se tome što su ljudi to predobro prihvatili. Od jutra mi ljudi šalju jesu li to tiskali krivu godinu. Super mi je da se ljudi pitaju je li to ozbiljno jer stvarno je. Iako je krenulo iz neke zezancije, stvarno je ozbiljno - kaže nam uzbuđena pjevačica.

Odakle ideja za ovako nešto?

Ta ideja, kaže, došla joj je još prošle godine i kada je to iznijela svojim bližnjim suradnicima oni su se toliko oduševili svime, jer je zapravo u tom trenutku imala doslovno sve razrađeno u glavi.

- Naravno da je to u početku bio samo nekakav moj san, ali se toliko stvari poklopilo dok sam ja pričala o tome i toliko je sve zvučalo stvarno da sam još prošle godine zapravo rezervirala Arenu. I sad smo u proljeće odlučili napraviti plakate jer zašto ne? Zašto ne bih napravila nešto što nitko nikad nije napravio, ni kod nas ni u svijetu, niti je nekome to palo na pamet? - pita se Domenica i dodaje da je to nešto i čemu se sada ima veseliti u budućnosti. A vjeruje, kaže, da će tada biti sve puno bolje i da će vijesti u tom periodu biti puno bolje nego što su sada.

Ulaznice su već krenule u prodaju, a straha, kaže, nema.

- Naravno, netko može reći da nisam normalna, ali zašto ne bih napravila nešto ovako ludo? Najlakše je u životu reći “ne, ja to ne mogu”, ali zašto ne bih pokušala? Sada napokon imam odgovor na pitanje gdje ću biti za 10 godina, to je pitanje koje me pratilo otkako sam se pojavila na glazbenoj sceni - kaže nam pjevačica. Podsjeća da je ona tu od 2017. godine te da prije osam godina nije ni znala da će se baviti glazbom, a sada najavljuje Arenu.

- Napravila sam nekako u malom period puno toga tako da ne razmišljam baš o tom vremenskom okviru, bit će kako bude i ja ću biti sretna svakako. Jučer kad sam vidjela da su mi već ljudi počeli slati da su kupili karte – ja sam bila van sebe! Krenula sam u to, ali nisam razmišljala što će biti, što ako se rasproda i prije? Nisam te stvari razradila u glavi, samo sam rekla “hajde, idem to napraviti, zašto ne, idem napraviti neku ideju koja je u mojoj glavi prekul”. Imala sam suradnike oko sebe koji su me baš podržali i rekli - idemo to napraviti! - ističe.

Zašto ne Spaladium?

A u slučaju da se i rasproda sve već ove godine - kaže da ne zna što će! - Razmišljam kao: ovo će biti datum koji sam odabrala, ako slučajno bude i ranije – super, to ne umanjuje da ću i prije napuniti Arenu, ali neka stoji ovaj datum, to je moj rođendan i da ne bude sve – tamo slavim rođendan, to je to! - naglašava.

A mnogi bi možda pomislili zašto baš Arena Zagreb, a ne Spaladium, s obzirom da dalmatinska pjevačica često ističe kako je Split njezin grad.

- Ja iskreno mislim da će moja Arena u Splitu doći puno prije. Kad razmislim, mislim da je 8 godina puno, ali taj u Zagrebu bi trebao biti nekako moj koncert života, karijere.. Ali nadam se da će Split biti puno ranije. A Arena Zagreb je puno veća, više ljudi i sve, i krenuli smo na krajnjiji cilj, što ne umanjuje mogućnost da neću imati Split prije, ali eto samo iz tih nekih razloga - zaključuje.

A do tada veselu pjevačicu imamo prilike gledati i u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama", zbog čega smo je i za ovaj razgovor uspjeli uhvatiti između proba.

