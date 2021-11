Kako su poznati Hercegovci doživjeli izvedbu 'Moje Hercegovine' na Poljudu: 'Zašto se ne bi čula i naša pjesma'?

Nakon što je naša nogometna reprezentacija jučer u Splitu pobijedila Rusiju krenulo je slavlje na terenu i tribinama. Uz već uobičajene dalmatinske pjesme orili su se i Thompsonova "Lijepa li si" i "Moja Hercegovina" Mate Bulića. Nakon toga na društvenim mrežama krenula je rasprava o tome je li se pobjeda hrvatske reprezentacije trebala slaviti uz pjesmu o Hercegovini.

- Čestitam hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Ipak, slavlje s pjesmom Moja Hercegovina?? Što nedostaje pjesmi Moja domovina? Još gore, prije toga je revao Thompson. Neukusno - oštra je bila na svom Facebook profilu Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP-a

Mostarski glumac Slaven Knezović (53) kazao nam je kako ne vidi ništa sporno u tome da se nakon utakmice Hrvatska-Rusija čula pjesma "Moja Hercegovina", budući da se ona i inače može čuti na Poljudu.

- Volim tu pjesmu, a pogotovo volim čuti Thompsonovu "Lijepa li si". On je u njoj pobrojio sve krajeve gdje ima Hrvata. Upravo ta naša različitost je i naša posebnost. Pa mi smo različitiji od Rusa kojih ima 200 milijuna, a za razliku od njih igrali smo finale Svjetskog prvenstva. Uostalom, pogledajte našu reprezentaciju. Teško da bi mogli zamisliti da u njoj nema Dalmatinaca i Hercegovaca koji su tamo rođeni, ili barem imaju hercegovačko podrijetlo. Uostalom, i izbornik je iz Hercegovine. Zašto se ne bi čula i njihova pjesma? Pa svi smo mi Hrvati - rekao nam je Knezović.

Glumica Ornela Vištica (32) otkrila nam je da je gledala utakmicu, te da je ponosna na reprezentativce, no kaže kako uopće nije čula pjesmu uz koju su proslavili pobjedu.

- Gledala sam utakmicu, super, svaka čast nogometašima. Što se tiče pjesme kojom su dečki proslavili pobjedu, iskreno, uopće nisam čula pjesmu. Nisam uopće slušala pjesme koliko sam bila usredotočena na rezultat. Bila sam sretna i vesela zbog rezultata, a i mislim da rezultat treba biti primaran. Pjesme koje dečki slušaju za motivaciju ili kojima se vesele u kojima su poruke veselja radosti, sreće i pozitive - mislim da to nije nešto oko čega bismo trebali stvarati probleme. Smatram da izbor glazbe treba ostaviti sportašima, na njihovu volju, da se vesele uz što hoće, važan je rezultat i trud, a sve ostalo bi trebalo prepustiti njima.

Nino Raspudić (46), nezavisni zastupnik na listi MOST-a u Saboru gledao je utakmicu i ne vidi ništa sporno u tome da se čula "Moja Hercegovina".

- Da, gledao sam susret jučer. I ovo je hrvatska pjesma i hrvatski hit, ne razumijem. Oni izabiru što bi pjevali, oni su igrali, oni su pobijedili i imaju pravo slušati što hoće. Ja nisam tu da im određujem i komentiram što će slušati. Je li Hercegovina neki tabu pojam, kamen, krš, maslina. Je li problem neki s tim? Jesu to neke uvredljive riječi, jel to ikoga vrijeđa, ima li nešto u tekstu te pjesme koje poziva na mržnju, na diskriminaciju? Ne vidim u čemu bi mogao biti problem oko izbora pjesme, i to je hrvatska pjesma - rekao je Raspudić.

VIDEO: Kandidati showa 'Život na vagi', Alen Španiček i Mirna Posavec: 'Prvi tjedni bili su najgori'