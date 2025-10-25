Josipina priča rasplakala kandidate 'Života na vagi': Znala sam da će ovo biti kad sam ostala s dvoje djece sama

Premda su mjesecima dijelili životni prostor, treninge, obroke i strahove, kandidati 'Života na vagi' nisu bili svjesni pune težine tereta koji je njihova sustanarka nosila. U dirljivom videu, Josipa je iskreno progovorila o najtežem razdoblju svog života i otkrila pozadinu svoje borbe s kilogramima. "Znala sam da će ovo biti kad sam ostala s dvoje djece sama," priznala je u prilogu, a njezine su riječi snažno odjeknule među kandidatima koji su je smatrali snažnom i nepokolebljivom ženom.

Njezina borba nije bila isključivo s viškom kilograma, već s izazovima samohranog roditeljstva i požrtvovnošću za djecu koja su joj, kako je naglasila, centar svijeta. "Jako sam emotivna kad pričam o svojoj djeci jer mi sve znače. Njih imam, oni su mi sve u životu," rekla je kroz suze, a ta iskrena emocija prenijela se i na njezine kolege u showu. Reakcije ostalih kandidata bile su snažne i jednoglasne. Promatrajući Josipinu borbu, shvatili su da se iza njezine vedre vanjštine krije priča o kojoj je rijetko govorila. "Dirnuo me Josipin video", priznala je Nena, sažimajući osjećaje svih prisutnih.

"Nismo imali priliku sve čuti što je Josipa možda na tim nekim odvojenim treninzima pričala s trenerima." Upravo je ta spoznaja stvorila atmosferu potpunog poštovanja i razumijevanja. Natjecateljski duh je nestao, a zamijenila ga je čista ljudskost. "Nekako smo svi zašutjeli, bili smo s njom u mislima", opisao je jedan od sudionika atmosferu, potvrđujući da je Josipina priča ujedinila grupu na razini koju dosad nisu iskusili.

Shvatili su da njezina snaga nije samo u dizanju utega i izdržavanju napornih treninga, već u hrabrosti s kojom se nosila sa životnim nedaćama. Suočena s vlastitom prošlošću na ekranu, i sama Josipa je doživjela katarzu. Gledanje vlastite borbe dalo joj je novu perspektivu i potvrdilo ispravnost odluke da uđe u show. "S obzirom na to koliko sam snage i volje pokazala ovdje, nisam to trebala nikad napraviti od sebe. Mislim da neću više nikad", izjavila je odlučno, pokazujući da je njezina transformacija puno dublja od fizičke. "Pomoglo mi je sigurno jer vidim da smo jako puno toga napravili. Svojim trudom i zalaganjem smo uspjeli skinuti puno tereta sa sebe, tako da mislim da stvarno možemo biti ponosni svi na sebe."