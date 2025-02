Još jedno poznato lice odlazi s HRT-a, pridružio mu se i kolega s radija

Nastavlja se val odlazaka s HRT-a. Nakon što su brojni poznati novinari odlučili prihvatite otpremnine i otići s televizije, činis e kako odlazi i poznati dvojac s Radio Rijeke Robert Ferlin i Joso Krmpotić. Kako pišu 24 sata, oni su prihvatili otpremnine i s HRT-a odlaze 1. travnja.

- Da ne idem sad, već bih iduće godine morao ići, 65. je na vratima. Odlazim nakon 37 godina, živio sam taj život, nije baš lako otići. Pripremao sam se, ali, evo, bit će to ranije nego što sam planirao. Odlazimo u paru, i to baš na 1. travnja, iako to neće biti šala , rekao je Krmpotić za 24 sata i dodao:

- Nema straha da će biti dosadno, barem ću se sad moći više posvetiti unucima. Nemam nikakvih problema s odlaskom, veselim se tome. I još jedna važna stvar, a to je moja 'odstupnica', odnosno Gorski kotar. Tamo uživam. Navodno postoji šansa da Ferlin ostane kao honorarni suradnik na radiju, ali Krmpotić to ne planira.

Podsjetimo, među onima čija se imena spominju u kuloarima su navodno i sportska novinarka Mirna Zidarić, dugogodišnja dopisnica iz Washingtona Branka Slavica te novinarka specijalizirana za obrazovanje Sunčica Findak. Osim njih, odlaze i Tina Šimurina, poznata po praćenju unutarnje politike te Zrinka Turalija, inače urednica za kulturu u Informativnom medijskom servisu, doznaje se iz izvora bliskih državnoj televiziji.

Sporazumni raskid ugovora o radu prihvatilo je do 7. veljače oko 200 radnika HRT-a, a očekuje se da će ih do kraja ožujka biti oko 250, što je oko 50 posto od broja radnika kojima je HRT ponudio otpremninu, potvrdila je javna radiotelevizija. Kako Hina doznaje, maksimalan iznos otpremnina ne može biti viši od 90.000 eura bruto II po radniku, a radnike koji ostvaruju uvjete za stjecanje prava na otpremninu odredit će poslodavac na temelju kriterija - radnika nije potrebno zamijeniti zapošljavanjem drugog radnika izvan HRT-a, minimalni staž na HRT-u pet godina, te da nema manje od 24 mjeseca do navršenih 65 godina života. Sporazumni odlasci zaposlenika HRT-a uz otpremnine ugovaraju se na temelju odluke koju je glavni ravnatelj Robert Šveb donio početkom siječnja a kojom su utvrđeni uvjeti i visina otpremnina u slučaju "spora prestanka ugovora o radu do 31. ožujka 2025. a u cilju optimizacije poslovanja HRT-a".

U obrazloženju odluke navodi se i kako je "u cilju racionalizacije troškova poslovanja Hrvatske radiotelevizije, Vlada u državnom proračunu osigurala 28 milijuna eura, te je HRT odlučila osigurati otpremnine za radnike koji ispunjavaju uvjete".Uoči usvajanja plana konsolidacije poslovanja i rada HRT-a, Ministarstvo kulture i medija krajem siječnja osvrnulo se i na i "Novi smjer", strateški dokument uprave HRT-a predstavljen lani u ožujku kojim se, između ostaloga, navodi kako će tijekom 2025. i 2026. "biti nužno smanjivanje broja zaposlenih za 30 posto".

"HRT napominje kako je prihvaćanje otpremnine isključivo dobrovoljna odluka radnika. Trenutno ne postoji plan za poslovno uvjetovane otkaze za one koji ne prihvate otpremninu, niti će odbijanje otpremnine negativno utjecati na njihov radni odnos na HRT-u", ističe se u odgovoru Hini.

