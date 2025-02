Sestra Danijele Martinović 10 godina borila se s rakom, nije imala lak život, a za duet imala je jedan uvjet

Splitska pjevačica Izabela Martinović poznata je po svojoj ljepoti, talentu i iznimnoj snazi, kojom je uspješno prevladala mnoge životne prepreke. Prošlog srpnja ponovno je zasjala na Splitskom festivalu, nastupivši s pjesmom Usne od latica, što je bio njezin povratak na scenu nakon duže pauze. Tijekom najtežih razdoblja, najveću podršku pružale su joj majka Ivanka i sestra Danijela, s kojom i danas dijeli posebnu povezanost. Iako se 2006. godine povukla iz javnosti, njezin život obilježila je i teška bolest – punih deset godina borila se s rakom limfnih žlijezda. No, o svojoj dijagnozi rijetko je govorila u javnosti.

– Uvijek su me ljudi etiketirali kroz bolest, zbog čega nisam željela o tome previše pričati. Sretna sam što je sve to iza mene i što sam pronašla snagu da se ponovno posvetim glazbi. Kroz nju sam otkrila novu sebe, a to iskustvo me duboko promijenilo. Prerano sam odrasla, ali upravo mi je glazba bila pokretač da nastavim dalje – rekla je u razgovoru za Večernji list.

Kroz sve životne izazove, Danijela joj je bila i ostala najveći oslonac. Njihova povezanost nije samo obiteljska, već i profesionalna. – Nas dvije se najviše konzultiramo oko stajlinga i odabira garderobe (smijeh). Svaka od nas ima svoj prepoznatljiv stil i glazbeni pravac, pa ne osjećamo potrebu utjecati jedna drugoj na odabir pjesama. Biramo srcem i to se nikada nije mijenjalo – otkrila je Izabela.

Iako su obje ostvarile uspješne solo karijere, pjevačica tada nije odbacila mogućnost suradnje. No, kako je jednom prilikom istaknula, uvjet joj je bio da im pjesmu napiše Petar Grašo, Danijelin tadašnji, a danas bivši partner. – Uhvatiti Petra za suradnju nije lako! To je bio moj prijedlog dok smo jednom prilikom zajedno pjevušili na privatnoj fešti. Budući da nas dobro poznaje, činilo mi se logičnim da on napiše pjesmu za nas dvije – našalila se.

Izabelin glazbeni put započeo je 1995. godine, kada je postala članica splitske grupe Stijene. Mnogi je i danas pamte po tom razdoblju i hitovima poput Znaj da volim te.

– Početak rada sa Stijenama bio je ostvarenje mog sna. Moj prvi susret s glazbom bio je upravo kroz njihovu kasetu. Ta me glazba osvojila na prvu – slušala sam u nevjerici i pitala se: "Bože, kako je moguće ovako pjevati?". A nekoliko godina kasnije, sudbina me dovela do toga da postanem njihova pjevačica! Taj period pamtim po sjajnom radu, pobjedi na Splitskom festivalu, gostovanjima na međunarodnim festivalima te pjesmama poput Znaj da volim te i Još te volim kao nekada. Danas ih i dalje rado izvode radijske postaje, a publika ih s istim žarom sluša – prisjetila se pjevačica.

