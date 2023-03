Hugh Grant razljutio gledatelje ponašanjem prema voditeljici: 'Najgori intervju u povijesti Oscara!'

Engleski glumac Hugh Grant (62) zaslužan je za najneugodniji moment ovogodišnje dodjele Oscara kada ga je u emisiji prije same dodjele intervjuirala manekenka Ashley Graham (35), koja ga je pitala što mu je najdraže kada ide na dodjelu Oscara, na što je on nakon mučne stanke odgovorio: "Fascinantno je... cijelo čovječanstvo je ovdje... to je Vanity Fair (Vatromet taštine)".

- O da, sve je u vezi Vanity Faira, tu se moramo malo opustiti i zabaviti - kazala je Graham, misleći da se radi o zabavi koju poznati magazin priređuje nakon dodjele. Međutim, čini se da je Grant mislio na roman Williama Makepeacea Thackeryja iz 1848. godine. Očito odlučivši da su na različitim valnim duljinama, Grant je Graham davao što manje odgovora. Kada je upitala: "Što ti je najuzbudljivije večeras?, odgovorio je: “Ništa posebno.”

Graham je nastavila, pitajući: "Što nosiš večeras?"

"Samo moje odijelo?" odgovorio je Grant. "Tko ti je napravio odijelo?" upitala je Graham. "Nisi uspio?". "Ne mogu se sjetiti - moj krojač", uslužno je odgovorio Grant.

" Reci mi kakav je osjećaj bio glumiti u "Glass Onionu", bio je to tako nevjerojatan film, volim triler", otkrila je Graham i pitala koliko je zabavno bilo snimati taj film.

"Pa, jedva sam u tome", rekao je Grant. "U njemu sam oko tri sekunde." "Ali ipak si se pojavio i zabavio si se, zar ne?", pitala je Graham. "Skoro", rekao je Grant.

Graham je odustala i poželjela mu laku noć, na što je glumac uzvratio vidljivim kolutanjem očima. Gledatelji su mu to zamjerili, smatrajući kako se Grant ponašao kao nadmeni Britanac.

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don't want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q