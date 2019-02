Jelena Veljača komentirala objavu Ivane Vide: 'Zašto tako ne piše o suprugovom treneru?'

Glumica i producentica Jelena Veljača uključila se na Facebooku u raspravu oko "slučaja spremačica". Podsjetimo, Ivana Vida supruga nogometnog reprezentativca Domagoja Vide, objavila je fotografiju skupljene odjeće i požalila se na spremačicu riječima: "Kakva je, bolje da je nemam". Veljača smatra kako je Vidina objava nedostatak stila, te kako to nije smjela objaviti na Instagramu na kojem je prati puno ljudi.

- Meni je u redu da kažeš prijateljici ili u zatvorenoj grupi ili na zatvorenom profilu na kojem imaš 200 ljudi: 'Isuse, uništila mi je vestu u kojoj mi grudi izgledaju brutalno i koja me ne pika kada ju odjenem bez grudnjaka... Ali na Instagramu? - napisala je Veljača i nastavila:

Foto: Facebook

- To ti je meni kao priča o muškoj poziciji moći. Zašto je profesor kriv ako ima seksualne odnose sa studenticom koja ga se bojala pa je spavala s njim u nejasnoj iluziji da će joj to nekako pomoći. Barem da prođe ispit. Ne, iako je punoljetna, nisu ravnopravni i ravnopravno ne snose odgovornost. Tako je i ovo. Imam bedinericu i ja. Al ne bi mi na pamet palo trashati je na Instagramu. Ne samo zato što je to znak nedostatka stila (iako je), nego i zato što mi je jasno da imam upper hand kao netko tko a) plaća tu osobu, b) ima 36 tisuća pratitelja, c) o čijoj volji ovisi njezina egzistencija - mišljenja je Veljača.

Glumica je zatim napisala i zašto Ivana tako ne piše o fizoterapeutu, treneru ili drugim djelatnicima kluba u kojem igra njen suprug.

- Pozicija moći je tu malčice druga, zato. Zato je njezina objava upitna i jako bez veze, a ne zato što ne mislim(o) da je slobodno tržište i sloboda govora nešto što ne bi trebalo promicati - zaključila je Veljača.

