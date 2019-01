Brojne čistačice odgovorile Ivani Vidi: 'Nikada ne bih dala da mi se obraća s visoka...'

S fotografije na Instagramu dalo se zaključiti kako se Ivani u pranju smanjio džemper. Fotografirala ga je te upitala pratitelje u anketi što napraviti. Na društvenim mrežama javile su se žene koje rade kao čistačice i komentirale su Ivanin potez.

"Posao spremačice častan je posao i ja sam s fakultetom radila kao spremačica. Direktor hotela bio je u šoku kad sam se jedina prijavila na oglas i rekao mi je da to rijetki rade, no mene nije sramota ništa pošteno raditi, jer dolazim iz radničke obitelji i sada imam svoju firmu. Mene bi bilo sramota ovako se ponašati kao Ivana jer, kako je Gundulić rekao 'Ko bi gori, sad bi doli' i obrnuto. Život i karma su čudo – kako se ponašaš kroz život, sve se vrati", napisala je jedna korisnica na Facebooku.

"Ja sam spremačica godinama, svakome se to dogodi, a da znaš sama radit' ne bi ti se to dogodilo, zato ne glumi jer ispadaš, vjeruj mi, glupa", komentirali su.

"Pa, ljudi moji, ja radim taj posao. Jedan dan kad me nema vidi se, a gdje da me nema više dana... Znači bez spremačice se ne može i volim svoj posao i ne sramim se. Lakše je s metlom radit' nego za nekog kao što si ti... Nitko me ne ponižava. Hvala Bogu što imam takve ljude oko sebe...", otkrila je jedna korisnica na društvenim mrežama.

"Koliko god ljudi mislilo da smo mi spremačice niži sloj, vjeruj da ne možemo biti niži sloj od tebe zloće i bezobrazne. Kad te vidim, tješi me što sam spremačica."

"Poštujem ljude, nebitno je li doktor, profesor, odvjetnik, prodavač itd... Ali spremačice još više od njih... I moja mama je spremačica i sa svojom plaćom nas je školovala i dala nam školu i kruh u ruke."

Još jedna korisnica iznijela je svoje iskustvo: "Nikad me nije bilo sram zato što čistim da bih zaradila plaću niti sam ikad dala niti bih dala da mi se obraća 's visokoga' zbog mog posla. Tako da, kolegice, neka ni Vas ne uzrujava ovako nešto, jel' na kraju dana mi svoje ruke operemo, a taj netko svoj obraz ne može."

"Draga Ivana, ja sam silom prilike spremačica i kad bi tako nešto za mene napisala, e pa, mila moja, ne bi se dobro provela da si i Modrić, a ne Vida. Tak da ne kenjaj nego se primi posla. Ne bih za takve kao ti radila ni za 10 000 jer nemaš ti para koliko vrijedi moj obraz, fuuuujjjj", piše još jedna spremačica.

"Godinama sam čistila u četiri obitelji u Zagrebu. I kad bi se dogodila neka nezgoda, nikada, ali nikada nisu ti ljudi bili bezobrazni, netolerantni, ni odvratni prema meni! Hvala Bogu nikad nisam naletila na ovakve kao ova! I danas kad to više ne radim, sa svim obiteljima ostala sam u prijateljskim odnosima! A ti, Vidina ženo, srami se!"

"Tako je, i ja radim isto taj posao, i isto bude nezgoda. Nikad nitko ništa loše nije rekao, ovo je užas gosp. Vida, a pogotovo ako ta gospođa radi duže vrijeme kod vas i tako sad budete postupili", piše u još jednom komentaru.

"Prije nekih 30 i koju godinu uskočila sam pričuvati dijete tada jednog od najboljih nogometaša Juge. Žena me zamolila da mu popeglam trenirku, ja sam je progorila. Njegove riječi bile su "svakom se može dogoditi"! Normalan i divan čovjek kao što je i dandanas!"

