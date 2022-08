Jelena Rozga: Samo sam rekla: Ja bih Matiju. Sve se nekako od tada super posložilo, pa i naši glasovi

Jelena Rozga danas slavi rođendan na poseban način. Publici je darovala prvu pjesmu s novog akustičnog albuma - duet s Matijom Cvekom, a na narodnom je otkrila i što bi njoj bio najdraži dar za rođendan, čime ju je Matija posebno oduševio, zbog čega će joj se uskoro ostvariti životni san te zašto ovoga ljeta još nije bila na plaži. Slavljenica Jelena Rozga na svoj je način odlučila obilježiti rođendan. Svojim brojnim obožavateljima je putem narodnog predstavila prvu pjesmu s dugoočekivanog akustičnog albuma:

'Ovo je dar mojoj publici. Bila bih najsretnija kad bi im se pjesma i akustični album svidjeli, to bi mi bio najdraži dar.' Riječ je o obradi hita 'Zar je ljubav spala na to' koji je prije više od 20 godina kao članica grupe Magazin otpjevala s Tifom, bivšim pjevačem nekad mega popularne grupe Bijelo dugme.

'Kad smo počeli slagati aranžman za tu pjesmu, samo sam rekla: Ja bih Matiju. Samo sam njega čula u tom trenutku. S obzirom na to da sam nestrpljiva, nazvala sam ga odmah te večeri i pristao je. Sve se nekako otad super posložilo, pa i naši glasovi', zadovoljna je Rozga kojoj se Matija Cvek, kako je istaknula, jako svidio i kao osoba, a i potvrdio je ono što je već znala - da je veliki profesionalac sa sjajnim vokalom. S trenutačno najpopularnijim mladim pjevačem uskoro će snimiti i videospot. Osim toga, oduševila ju je i činjenica da Matija na svojim koncertima izvodi neke njezine stare pjesme.

''Suze biserne' su na njegovom repertoaru na svakom koncertu. Nitko se od mlađih pjevača nije toga ranije sjetio i to mi je genijalno. Svaka mu čast na tome, pogotovo jer je riječ o pjesmi koja je, kad je izašla, izazvala različite reakcije, a kasnije je bila megahit. Dan danas kad krene ta pjesma, svi polude', ispričala je Rozga Marku Bratošu i Hrvoju Kečkešu, a na svoj rođendan otkrila je i čemu se posebno raduje u idućem razdoblju.

'Napravili smo ove godine mnogo lijepih koncerata, no još me čeka ono o čemu sam sanjala zadnjih 12 godina – arene. To je ostvarenje mog životnog sna', priznala je pjevačica. Svoju najraskošniju, produkcijski najspektakularniju turneju dosad - Rozga Tour započet će u Areni Zagreb 17. prosinca, a od hrvatskih gradova na rasporedu je i Split, uoči Valentinova, 11. veljače iduće godine.

'Kad smo počeli razgovarati o turneji, bila sam jako uzbuđena, u očima su mi se skupljale suze. Meni to toliko znači… Ne želim razočarati svoju publiku nego im dati sve najbolje od sebe.' Pripreme za dosad neviđeni show u Areni Zagreb već su u punom jeku, njezin koncertni kalendar i do tada je dobrano popunjen, a trenutačno završava i novu pjesmu koja će uskoro biti objavljena.

'Ove godine nema odmora, doslovno nisam prst stavila u more, kako se kaže. Znam sebe… Ići na odmor, a da je glava u studiju – nije odmor. Bolje je sve završiti kako treba i onda mirno otići negdje na nekoliko dana', zaključila je pjevačica.

