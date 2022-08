Schillinger (50) oduševila fotkama u bikiniju i dizajnerskim komadima čija je cijena oko 15.000 kn

Poduzetnica Snježana Schillinger (50) zapalila je društvene mreže novim fotografijama. Snježana sa suprugom Franzom trenutno uživa u marini Piškera u kornatskom arhipelagu, a sada je objavila fotke koje su oduševile njezine pratitelje.

-Dobro jutro sunce, doro jutro s Piškera- napisala je Snježana uz fotografije na kojima je pozirala u minijaturnom bikiniju talijanske modne kuće Versace čija je cijena 550 eura odnosno 4120 kuna koji je naglasio njezinu liniju i dekolte, Valentino sunčanim naočalama (5300 kuna) i Gucci šeširom koji stoji 5600 kuna.

Njezino izdanje oduševilo je mnogobrojne pratitelje koji su je i ovog puta zasuli komplimentima.

''Izgledaš mrak, godi ti brak'', ''Tijelo za 10'', ''Sve bolja i bolja'', ''Uljepšala si nam dan'', ''Divota'', pisali su pratitelji, a njezina prijateljica, televizijska i radijska voditeljica Ecija Ivušić (35) ostavila je emotikon srca.

Podsjetimo, Snježana je nedavno objavila fotografiju sa suprugom Franzom, a uz nju je napisala podužu poruku ženama.

- A ja još uvijek lovim zalaske sunca! Kažu da su najljepši na otvorenom moru i ne lažu! Kažu i da ako vaš muž ne voli vaše prijatelje ne voli baš ni vas jer vi se zrcalite u svojim prijateljima! Cure ne vjerujte muškarcu koji vas želi mijenjati, produžiti vam suknju, promijeniti frizuru, ekipu, posao, počela je objavu.

- Znate onaj tip frajera kojem smetaju vaše frendice i frendovi, koji vas zlostavlja s nekim svojim teorijama kakva je vaša ekipa, tipa meni su koma ti tvoji gayevi, skandalozne slike na društvenim mrežama?! Stari, pa stani malo, ali ja sam se s tim ljudima družila, ružila i preživjela vrhunski sve te godine bez tebe di si tad bio kada su mi držali glavu dok 'povraćam ispred Sokola' zbog nekog nebitnog lika, dodala je Snježana i napisala kako njen Franz nije "zadrti muškarac".

- Ova krajnja metafora nije istina, ali vam može dočarati vrhunac prijateljstva! Sve ste to vi i ako vas takvu ne želi prihvatiti ne treba vam! Franz nije takav tip zadrtog muškarca zato je on onaj pravi! Za mene kažu da volim biti okružena ljudima i to me čini sretnom no ja sam najsretnija kada usrećujem ljude oko sebe - zaključila je Schillinger.

Snježana se prošle godine udala za Franza Schillingera. Zaručili su se na Maldivima, a vjenčali su se na Kornatima. Snježana je još prije godinu dana priznala kako će uvijek živjeti na dvije adrese zbog obitelji. "Jesam, službeno sam Bečanka, ali nikad se neće dogoditi da ne budem službeno i Zagrepčanka. Naravno da živimo na dvije adrese, uvijek ćemo živjeti na dvije adrese jer je moja obitelj u Zagrebu, moj sin je u Zagrebu, moj posao je u Zagrebu, a i Franz ima posao u Hrvatskoj", rekla je jednom prilikom.

