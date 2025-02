Jelena Perčin: Uloga Marte u 'Sjenama prošlosti' je najteža uloga koju sam do sada igrala

RTL-ova serija “Sjene prošlosti” našla se na popisu najtraženijih pojmova u Hrvatskoj u 2024. godini i bila je prva na popisu najčešće pretraživanih TV serija. Brzo je privukla pozornost gledatelja svojom intrigantnom radnjom u kojoj pratimo napetu emotivnu priču o životima četiri žene čije su sudbine isprepletene događanjima iz djetinjstva. U impresivnoj glumačkoj postavi je i glumica Jelena Perčin koja je zahvaljujući ulozi Marte Novak u ovoj seriji ostvarila i nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Marta Novak je oštra na jeziku, inteligentna i šarmantna, njezino najjače oružje je manipulacija i uvijek se trudi poboljšati svoj status u društvu. Upravo zbog svega navedenog ovaj je lik jako brzo privukao pozornost gledatelja. Jelena nam je u razgovoru ispričala koja je tajna uspjeha ove serije, koliko joj znači nominacija za Ružu i kakve planove ima nakon snimanja “Sjena prošlosti”.

Čestitamo na nominaciji za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine! Za početak, koliko vas je razveselila vijest da ste među nominiranima, i to baš za lik Marte Novak u ‘Sjenama prošlosti’?

Jako me iznenadila i razveselila nominacija za Večernjakovu ružu. Lijepo je kad netko primijeti i poštuje vaš rad. Format telenovele je, nerijetko, podcjenjivan, a zapravo je upravo taj format najzahtjevniji glumački zadatak.

Veliku popularnost uživa RTL-ova serija u kojoj igrate jedan od glavnih likova, toliku da je nastala pobuna gledatelja kada je serija zbog SP-a u rukometu trebala otići na pauzu, je li vas iznenadio takav prijem publike i s kakvim vam komentarima prilaze ljudi, što kažu za Martu?

Raduje nas silno što nas publika tako sjajno prihvaća, to je i smisao glumačkog posla, sve što radimo, radimo za publiku. Teško je predvidjeti uspjeh, potrebno je posložiti puno kockica, a ja nikad nisam bila netko tko voli pretpostavke, važno mi je da svoj posao obavljam maksimalno profesionalno i odgovorno.

Što je po vama bilo presudno da “Sjene prošlosti” postanu toliko popularne, koji je X faktor bio presudan?

Mislim da je više faktora važno, od glumačke postave, izbora redatelja, direktora fotografije, snimatelja, scenarija, produkcijskih uvjeta... a na ‘Sjenama prošlosti’ sve se to nekako posložilo.

Na predstavljanju serije svi su nam se glumci pohvalili odličnom atmosferom na snimanju, je li tako i dalje ili je s vremenom splasnuo entuzijazam?

I dalje je tako, baš se okupila ekipa koja je kliknula i to su prekrasni trenuci zbog kojih volim ovaj posao jer oni čine ovaj zahtjevan tempo podnošljivim.

Kako se nosite s pozornosti javnosti koju donosi vaš posao, a kako s negativnim kritikama i tuđim očekivanjima?

⁠Uglavnom dobro, to je jednostavno dio mog posla. Lijepo je doći u neke godine kad je lakše razlučiti što je konstruktivna kritika, a što nečije neznanje ili frustracija. U mladosti me sve puno više diralo, danas sam racionalnija.

Prati li vaša starija kći Lota vaše televizijske i uloge u kazalištu, zanima li je taj umjetnički svijet?

Lotu uopće ne zanima umjetnički svijet, neke stvari poprati iz pristojnosti. Ona je sportski i konkretan tip, ne zanosi se previše.

Nagrade su priznanja za nečiji rad. Koliko one vama znače i koliko bi vam značilo da osvojite Večernjakovu ružu? Kome biste je posvetili?

Lijepo je zaista kad se nečiji rad prepoznaje i sigurno bi mi jako puno značilo da dobijem Večernjakovu ružu. Uloga Marte je najteža uloga koju sam do sada igrala i zahvalna sam što sam uspjela opravdati povjerenje koje sam dobila kad me RTL-ova produkcija izabrala za nju. U mom slučaju postojao je i osobni trenutak sumnje jer nisam snimala nekoliko godina, obiteljski život s troje djece prilično je zahtjevan, pa je to bila potvrda i mojoj intuiciji.

Svi se sjećaju i vašeg lika Ane Fijan iz ‘Zabranjene ljubavi’, kakva sjećanja imate na to razdoblje kada ste bili na početku karijere i kako su tada snimanja izgledala u odnosu na danas?

To su zaista bili moji prvi glumački koraci i rado ih se sjećam! Nije se puno promijenilo u smislu rada, najveće su promjene nastupile u tehničkom smislu, oprema je kvalitetnija, unaprijedile su se kamere, mikrofoni, rasvjeta...ali princip rada ostao je isti.

Što planirate nakon završetka snimanja serije, očekuju li vas novi projekti, nove serije, filmovi i predstave?

Planovi su i dalje radni, čekaju me nove uloge u HNK, mom matičnom kazalištu. Imam i neke nove ideje čiju ću realizaciju pokrenuti kad budem imala slobodnog vremena, ali je još prerano govoriti o njima. U planu su i nova snimanja... Trenutačno još imam puno posla u ‘Sjenama prošlosti’ i najviše sam koncentrirana na Martu.

Dolazite li nam na dodjelu Večernjakove ruže u zagrebački HNK 11. travnja i u čijem društvu?

Svakako dolazim, čast mi je biti među nominiranima. Doci ću u društvu svojih najbližih i najdražih, ovisi koliko ulaznica ću dobiti.