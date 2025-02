Vedran Mlikota: Uloga za glumca može biti predvorje pakla, ali i otvaranje rajskih dveri

Glumac Vedran Mlikota nominiran je za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine za ulogu Vinka Macana u seriji ''Kumovi''. Vedran nam je u razgovoru otkrio neke detalje o svom poslu, ali i seriji koju mnogi Hrvati obožavaju. Otkrio nam je što mu je najvažnije kada se priprema za lik, a podijelio je i koje trenutke u svojoj karijeri smatra posebno važnima za njegov glumački razvoj.

Nominirani ste za ulogu Vinka Macana u "Kumovima", a ovo je već peta sezona serije u kojoj ga glumite. Jeste li očekivali da će toliko dugo trajati kada ste tek dobili scenarij u ruke?

Mislim da nitko nije očekivao da će se serija snimati ovako dugo, ali od prvog smo dana znali da radimo dobru stvar. Pisci rade jako dobar posao, redatelji također. Scenarij je bio i ostao odličan, a podjela uloga apsolutno je pogođena. Kada u glumačkoj podjeli imate Radu, Dariju, Olgicu, Vladu, Eciju, Stojana, prekaljenog Štrljića koji npr. jednom pogleda tekst i već ga zna napamet, pa onda ovu iznimno talentiranu mlađariju, Lovru, Domagoja, Niku, Petru, Miju, Uršulu, Marinu, Momu....a sad nam je došla mala Mara Brkić, koja je nestvarno talentirana a ima tek 6 godina, samo se opustiš i uživaš, koliko god zna biti naporno. I ekipa iza kamere posebna je priča, čine je vrhunski profesionalci. To su pravi heroji svog zanata. Svakog su dana na setu od 6 ujutro do 20 navečer. U toj svekolikoj atmosferi stvorila se jedna sjajna energija koja nas vuče i gura, evo već pet godina. Da mi je netko rekao da ću raditi tako dugo na jednoj seriji, rekao bih mu da je lud. Lijepo je kada s radošću ideš na posao, a baš tako idem na snimanje "Kumova"!

Što je za vas najvažnije kada se pripremate za lik – psihološka analiza, fizička transformacija ili možda nešto treće?

Najvažnije je naučiti tekst (smijeh). Ne možete ni zamisliti koliko je teksta prošlo kroz naše glumačke glave. Dobro da nisu eksplodirale. Neke uloge same nađu svoje glumce. Ne treba trčati za njima. Nađete se s ulogom kao na nekom ljubavnom sastanku...pa se malo odmjeravate, flertujete, svađate, mirite, nekad vam je teško, nekad lebdite iznad zemlje...Nekad bi je poslali u vražju mater... Uloga za glumca može biti predvorje pakla, ali i otvaranje rajskih dveri. Ovisno o tome jesi li se našao s ulogom ili ne. Nema ništa između! Tako je i mene našao moj Vinko Macan i ne pušta me.

Zašto je, po vašem mišljenju, ova serija postala toliko omiljena među domaćom publikom?

Obratite pozornost na popularne hrvatske serije koje su ljudima ostale u pamćenju u zadnjih 50-ak godina: "Malo misto", "Velo Misto", "Čovik i po", "Gruntovčani", pa i "Naši i vaši", "Stipe u gostima"... i evo sad "Kumovi". Lako je zaključiti da se sve one događaju u manjim sredinama ili su ljudi došli iz tih sredina, da se u njima govori lokalnim dijalektom i da su im u centru događanja tzv. obični ljudi u običnim životnim situacijama s kojima se gledatelji mogu poistovjetiti ili u njima prepoznati sebe. Neki dan me jedan gospodin zaustavio na ulici i povjerio mi se da ga je kao i mene u seriji žena izbacila iz spavaće sobe i da spava na kauču. To bi možda mogao biti odgovor na vaše pitanje.

Prijatelj ste s Draženom Zečićem već 20 godina, a čuli smo da će se i on pojaviti u "Kumovima". Kako je došlo do toga?

Tako je, nedavno je kao gost u seriji glumio i pjevao Dražen Zečić. Snimali smo svatove. To je bio jedan od najljepših dana snimanja za cijelu ekipu, svih ovih godina. Vrhunski je to odradio, i on i njegov bend. Uz to je počastio cijelu ekipu svojim pršutom i vinom. Mi smo prijatelji već 20 godina i nije se dvoumio kad sam ga pozvao. Malo je takvih ljudi na estradi. Zahvaljujem njemu i bendu u ime cijele ekipe!

Bavite se glumom već dugi niz godina. Kako gledate na evoluciju hrvatske televizijske produkcije u posljednjih desetak godina?

Velika je razlika u pristupu poslu, načinu rada i brzini kojom se radi. U ovaj naš posao došlo je dosta mladih i jako talentiranih ljudi koji su donijeli neku novu energiju, a i tehnologija grabi krupnim koracima naprijed. Sve je to poboljšalo produkciju i ona je sve bolja i bolja. Nova TV tu drži vrlo visok nivo i to se vidi. Na našim snimanjima na terenu uopće nemamo nikakvih kabela, a sve funkcionira. Zar ne zvuči suludo da danas možeš snimiti dobar film fotoaparatom ili mobitelom što je bilo nezamislivo prije 30 godina! Za 50 godina neće biti potrebni ni glumci. Pojest će nas tehnološki napredak. Preživjet će samo kazalište. Nismo daleko od toga.

Postoji li neki trenutak u vašoj karijeri koji smatrate posebno važnim ili ključnim za svoj glumački razvoj?

Ima dosta takvih trenutaka, od susreta s odličnim profesorima na Akademiji, koji su nam davali prve govorne i glumačke upute: Lonza, Izet, Crni, Neva, Durbešić, Žiro, Jupa... pa preko rada s nekim velikim redateljima: Spajić, Jupa, Paro, Menzel, Violić, Magelli, Kica...Tadić, Žižić, Vrdoljak...pa do rada s velikim glumcima kojih nažalost više nema: Mujo Nadarević, Ivo Gregurević, Špiro Guberina, Ena Begović, Pero Kvrgić, Ivica Vidović, Vanja Drach, Ana Karić, Vera Zima...Od svakoga od njih nešto pokupiš i naučiš. Zatim to profiltriraš, nešto od toga ostane i ostavi traga, a nešto otpadne. To je i neki normalan proces.

Dolazite li u HNK na dodjelu Ruže 11. travnja? Ako dolazite, koga ćete povesti?

Na žalost neću moći biti 11. travnja u HNK jer sam kum u svatovima izvan Zagreba, pa predlažem da Ružu date prvom kolegi lijevo... ili... desno, svejedno. Svi nominirani podjednako su je zaslužili!