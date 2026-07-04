Thompson objavio moćne fotografije: Zaprešić je gorio na godišnjicu koncerta koji je srušio svjetski rekord

Marko Perković Thompson podijelio je s obožavateljima na Instagramu galeriju fotografija sa spektakularnog koncerta održanog u subotu, 4. srpnja, u Zaprešiću. Uz kratak opis "Zaprešić 4. srpnja 2026." i potpis fotografa, objava donosi seriju prizora koji svjedoče o užarenoj atmosferi na stadionu Ivan Laljak-Ivić. Fotografije prikazuju masivnu pozornicu okupanu svjetlima i pirotehnikom, profesionalni vatromet koji para noćno nebo te tisuće obožavatelja u publici.

More podignutih ruku, upaljene baklje i stotine hrvatskih zastava koje se vijore stvorile su prepoznatljivu kulisu koja prati nastupe ovog popularnog glazbenika, poznatog po svojim domoljubnim pjesmama. Obožavatelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje emojijima srca i hrvatskih zastava, potvrđujući snagu veze između pjevača i njegove publike. Ovaj koncert imao je i poseban značaj jer je organiziran na prvu godišnjicu Thompsonovog povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, 5. srpnja 2025. godine. Taj je događaj, prema izvještajima, okupio više od 500.000 ljudi i time postavio svjetski rekord kao najveći samostalni koncert s ulaznicama u povijesti. Čini se da je euforija od prošle godine i dalje snažno prisutna, s obzirom na to da je i za koncert u Zaprešiću vladao ogroman interes. Prvi kontingent ulaznica rasprodan je u svega nekoliko sati još u svibnju, a zbog naknadnih građevinskih radova na stadionu i proširenja kapaciteta, krajem lipnja u prodaju je pušten i dodatni set karata kako bi se udovoljilo velikoj potražnji.

Fotografije izbliza otkrivaju detalje s pozornice, poput Thompsonovog prepoznatljivog mikrofonskog stalka u obliku mača, ali i prizore iz publike gdje se među zastavama mogao vidjeti i dres Luke Modrića. Energija koju je publika dijelila s izvođačem opipljiva je na svakoj slici, prikazujući događaj koji je za mnoge bio više od običnog koncerta.

Nakon što je ponovno oduševio domaću publiku, Thompson ne planira stati. Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Zaprešiću ili žele ponovno doživjeti njegov nastup, pjevač je već najavio sljedeći veliki koncert. Nova postaja na njegovoj turneji bit će grad Vukovar, gdje će nastupiti 29. kolovoza. Sudeći prema scenama iz Zaprešića, nema sumnje da i ondje obožavatelje očekuje još jedan glazbeni i vizualni spektakl.

*uz pomoć AI-a