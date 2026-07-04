Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Francuski stroj u lovu na četvrtfinale protiv iznenađenja SP-a
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPEKTAKL U ZAPREŠIĆU

Thompson objavio moćne fotografije: Zaprešić je gorio na godišnjicu koncerta koji je srušio svjetski rekord

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 22:41

Popularni pjevač na svom je Instagramu podijelio seriju impresivnih fotografija s velikog koncerta na stadionu Ivan Laljak-Ivić. Prizori prepunog stadiona, vatrometa i euforične publike stižu točno godinu dana nakon njegovog povijesnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu.

Marko Perković Thompson podijelio je s obožavateljima na Instagramu galeriju fotografija sa spektakularnog koncerta održanog u subotu, 4. srpnja, u Zaprešiću. Uz kratak opis "Zaprešić 4. srpnja 2026." i potpis fotografa, objava donosi seriju prizora koji svjedoče o užarenoj atmosferi na stadionu Ivan Laljak-Ivić. Fotografije prikazuju masivnu pozornicu okupanu svjetlima i pirotehnikom, profesionalni vatromet koji para noćno nebo te tisuće obožavatelja u publici.

More podignutih ruku, upaljene baklje i stotine hrvatskih zastava koje se vijore stvorile su prepoznatljivu kulisu koja prati nastupe ovog popularnog glazbenika, poznatog po svojim domoljubnim pjesmama. Obožavatelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje emojijima srca i hrvatskih zastava, potvrđujući snagu veze između pjevača i njegove publike. Ovaj koncert imao je i poseban značaj jer je organiziran na prvu godišnjicu Thompsonovog povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, 5. srpnja 2025. godine. Taj je događaj, prema izvještajima, okupio više od 500.000 ljudi i time postavio svjetski rekord kao najveći samostalni koncert s ulaznicama u povijesti. Čini se da je euforija od prošle godine i dalje snažno prisutna, s obzirom na to da je i za koncert u Zaprešiću vladao ogroman interes. Prvi kontingent ulaznica rasprodan je u svega nekoliko sati još u svibnju, a zbog naknadnih građevinskih radova na stadionu i proširenja kapaciteta, krajem lipnja u prodaju je pušten i dodatni set karata kako bi se udovoljilo velikoj potražnji.

Fotografije izbliza otkrivaju detalje s pozornice, poput Thompsonovog prepoznatljivog mikrofonskog stalka u obliku mača, ali i prizore iz publike gdje se među zastavama mogao vidjeti i dres Luke Modrića. Energija koju je publika dijelila s izvođačem opipljiva je na svakoj slici, prikazujući događaj koji je za mnoge bio više od običnog koncerta.

Nakon što je ponovno oduševio domaću publiku, Thompson ne planira stati. Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Zaprešiću ili žele ponovno doživjeti njegov nastup, pjevač je već najavio sljedeći veliki koncert. Nova postaja na njegovoj turneji bit će grad Vukovar, gdje će nastupiti 29. kolovoza. Sudeći prema scenama iz Zaprešića, nema sumnje da i ondje obožavatelje očekuje još jedan glazbeni i vizualni spektakl.

*uz pomoć AI-a
VIDEO Pjesmom 'Ustani iz sjene' Thompson je otvorio koncert u Zaprešiću: 'Neka se večeras dogodi nešto lijepo'
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
1/32
Ključne riječi
Zaprešić glazbenik Marko Perković Thompson Marko Perković showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!