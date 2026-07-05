FOTO Piškorića iz 'Bibinog svijeta' rijetko viđamo u javnosti! Evo što danas radi mnogima omiljeni domaći glumac

Premda njegova bogata karijera obuhvaća desetljeća rada u kazalištu, filmu i na televiziji, publika ga i danas prvenstveno pamti kao legendarnog Janka Piškorića, onog strogog, ali u duši dobroćudnog šefa iz kultne serije ''Bibin svijet''.
Prve značajnije uloge ostvario je još osamdesetih i devedesetih u hitovima poput ''Smogovaca'', a kasnije je postao nezaobilazno lice u serijama kao što su ''Ponos Ratkajevih'', ''Zabranjena ljubav'', ''Stipe u gostima'', ''Larin izbor'' i ''Bitange i princeze''.
Ipak, Duvnjakov rad nadilazi male ekrane; već više od trideset godina on je jedan od stupova zagrebačkog Gradskog kazališta Komedija, gdje je briljirao u predstavama poput ''Guslača na krovu'', ''Monty Python's Spamalota'' i ''Zaljubljenog Shakespearea''.
Za razliku od mnogih kolega, Duvnjak je svoju karijeru gradio bez medijskog eksponiranja privatnog života. Iako posljednjih godina rijetko istupa u javnosti, i dalje je iznimno aktivan u umjetničkim krugovima.