FOTO Piškorića iz 'Bibinog svijeta' rijetko viđamo u javnosti! Evo što danas radi mnogima omiljeni domaći glumac

Rijetki su domaći glumci koji su ostavili tako dubok i prepoznatljiv trag na televiziji kao Željko Duvnjak.
Rijetki su domaći glumci koji su ostavili tako dubok i prepoznatljiv trag na televiziji kao Željko Duvnjak.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Premda njegova bogata karijera obuhvaća desetljeća rada u kazalištu, filmu i na televiziji, publika ga i danas prvenstveno pamti kao legendarnog Janka Piškorića, onog strogog, ali u duši dobroćudnog šefa iz kultne serije ''Bibin svijet''.
Premda njegova bogata karijera obuhvaća desetljeća rada u kazalištu, filmu i na televiziji, publika ga i danas prvenstveno pamti kao legendarnog Janka Piškorića, onog strogog, ali u duši dobroćudnog šefa iz kultne serije ''Bibin svijet''.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Rođen 18. kolovoza 1963. u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti, Duvnjak je zarana pokazao svestranost u glumačkom izričaju.
Rođen 18. kolovoza 1963. u Zagrebu, gdje je i diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti, Duvnjak je zarana pokazao svestranost u glumačkom izričaju.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Njegov profesionalni put vodio ga je od kazališnih dasaka i filmskih setova do televizijskih kamera i sinkronizacijskih studija.
Njegov profesionalni put vodio ga je od kazališnih dasaka i filmskih setova do televizijskih kamera i sinkronizacijskih studija.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Prve značajnije uloge ostvario je još osamdesetih i devedesetih u hitovima poput ''Smogovaca'', a kasnije je postao nezaobilazno lice u serijama kao što su ''Ponos Ratkajevih'', ''Zabranjena ljubav'', ''Stipe u gostima'', ''Larin izbor'' i ''Bitange i princeze''.
Prve značajnije uloge ostvario je još osamdesetih i devedesetih u hitovima poput ''Smogovaca'', a kasnije je postao nezaobilazno lice u serijama kao što su ''Ponos Ratkajevih'', ''Zabranjena ljubav'', ''Stipe u gostima'', ''Larin izbor'' i ''Bitange i princeze''.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ipak, Duvnjakov rad nadilazi male ekrane; već više od trideset godina on je jedan od stupova zagrebačkog Gradskog kazališta Komedija, gdje je briljirao u predstavama poput ''Guslača na krovu'', ''Monty Python's Spamalota'' i ''Zaljubljenog Shakespearea''.
Ipak, Duvnjakov rad nadilazi male ekrane; već više od trideset godina on je jedan od stupova zagrebačkog Gradskog kazališta Komedija, gdje je briljirao u predstavama poput ''Guslača na krovu'', ''Monty Python's Spamalota'' i ''Zaljubljenog Shakespearea''.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Uz to, njegov je glas postao dio odrastanja brojnih generacija kroz sinkronizacije animiranih filmova, pri čemu se posebno izdvaja uloga mačka Zvonimira u serijalu o Stuartu Malom.
Uz to, njegov je glas postao dio odrastanja brojnih generacija kroz sinkronizacije animiranih filmova, pri čemu se posebno izdvaja uloga mačka Zvonimira u serijalu o Stuartu Malom.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Za razliku od mnogih kolega, Duvnjak je svoju karijeru gradio bez medijskog eksponiranja privatnog života. Iako posljednjih godina rijetko istupa u javnosti, i dalje je iznimno aktivan u umjetničkim krugovima.
Za razliku od mnogih kolega, Duvnjak je svoju karijeru gradio bez medijskog eksponiranja privatnog života. Iako posljednjih godina rijetko istupa u javnosti, i dalje je iznimno aktivan u umjetničkim krugovima.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Nastavlja raditi u Komediji, sudjeluje u raznim scenskim projektima te interpretira književna djela kao narator zvučnih knjiga.
Nastavlja raditi u Komediji, sudjeluje u raznim scenskim projektima te interpretira književna djela kao narator zvučnih knjiga.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Tijekom 2024. godine svoje je bogato iskustvo o glumi i književnosti podijelio i u jednom književnom podcastu, potvrđujući status neumornog promicatelja umjetničke riječi.
Tijekom 2024. godine svoje je bogato iskustvo o glumi i književnosti podijelio i u jednom književnom podcastu, potvrđujući status neumornog promicatelja umjetničke riječi.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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