FOTO Wow! Voditeljica 'Ljubav je na selu' pokazala zgodnu braću i sestru, komentari ne staju: 'Kako ste lijepi'

Voditeljica popularne RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", Anita Martinović, poznata je po svojoj neposrednosti pred kamerama, no rijetko dijeli trenutke iz svog privatnog života. Upravo je zato njezina posljednja objava na Instagramu privukla posebnu pažnju, otkrivajući njezinu najdublju intimu - onu obiteljsku. Kroz seriju stiliziranih crno-bijelih fotografija i kratki video, Anita je pratiteljima otvorila vrata jednog veselog poslijepodneva u Zagrebu, provedenog u krugu najmilijih.

Foto: Instagram

Objava koju možete pogledati OVDJE, popraćena jednostavnim i toplim natpisom "Martinović's" te hashtagovima #familytime i #brothersandsisters, odiše srećom i zajedništvom. Kratki, razigrani video prikazuje nasmijanu grupu kako pozira za selfie, dok jedan od muškaraca u pozadini veselo podiže bebu, stvarajući scenu punu života i spontanosti. Na ostalim fotografijama vidimo nasmijana lica Anite, njezine braće, sestre i najmlađih članova obitelji. Snimljene u selfie formatu, fotografije odaju dojam neposrednosti i osobne uspomene, od zajedničkog portreta odraslih do dirljivih trenutaka voditeljice s djecom. Posljednja fotografija prikazuje opuštenu atmosferu za stolom na balkonu, ispunjenim hranom i pićem, svjedočeći o ležernom i radosnom okupljanju.

Ovaj rijedak uvid u njezin privatni život oduševio je pratitelje, koji su u komentarima izrazili svoje simpatije. Poruke poput "Preslatki", "Koja lipa familija, kao i ti" i "Svi ste predivni" samo su neke od brojnih pozitivnih reakcija koje svjedoče o tome koliko publika cijeni Anitinu prirodnost.

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Iako je javnosti najpoznatija kao voditeljica koja spaja srca diljem Hrvatske, Anita Martinović njeguje iznimno čvrste veze sa svojom obitelji. Rođena Slavonka često ističe važnost svojih korijena, a ova objava samo potvrđuje njezinu duboku povezanost s dva brata i sestrom.