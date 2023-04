Jedna od najprodavanijih grupa 80-ih vraća se nakon punih 36 godina zbog nastupa na Euroviziji

Jedna od najomiljenijih britanskih grupa iz 80-ih Frankie Goes To Hollywood nakon punih 36 godina zasvirat će u originalnom sastavu, i to u rodnom Liverpoolu, gdje će se od 9. do 13. svibnja održati Eurovizija.

Grupa je bila jedna od najprodavanijih grupa 1980-ih, s hitovima poput "Two Tribes", "Relax" i "The Power of Love", a kako piše BBC, nastupit će na svečanom otvorenju Eurovizije 7. svibnja. Frankie Goes To Hollywood svirat će u originalnoj postavi: Holly Johnson, Nash, Paul Rutherford, Mark O'Toole i Peter Gill.

Grupa nije nastupala zajedno od 1987., ali gitarist Nash rekao je da je ponovno okupljanje za veliku eurovizijsku dobrodošlicu u njihovom rodnom gradu ""dobra stvar". Godine 1984., Frankie Goes To Hollywood došli su na broj 1 jedan britanske top liste s prva tri singla. "Relax" je postala druga najprodavanija pjesma 1980-ih, unatoč tome što ju je BBC Radio 1 zabranio nakon što je DJ Mike Read rekao da su njezini stihovi "opsceni".

Razišli su se 1987. nakon svađe, a ponovno su se okupili 2003. za VH1 emisiju Bands Reunited, ali nisu nastupili.

Njihovo ponovno okupljanje neće biti cijeli koncert, a najzanimljiviji dijelovi događaja bit će prikazani tijekom posebnog programa na BBC One 8. svibnja.

Očekuje se da će gotovo 30.000 ljudi gledati ceremoniju ispred St George's Halla. Na koncertu će nastupiti i liverpoolski bendovi Atomic Kitten, Lightning Seeds i Real Thing te eurovizijske pobjednice Jamala i Conchita Wurst.

Podijelivši vijest na svojoj Instagram stranici, frontmen Johnson istaknuo je da je "sretan što može najaviti" ponovno okupljanje grupe i da će Eurovizijska svečanost biti "vrlo poseban događaj".

