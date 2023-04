Jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu nema sreće u ljubavi, prekinula vezu nakon 6 godina

Pjevačica Taylor Swift navodno je prekinula vezu s britanskim glumcem Joeom Alwynom, pišu američki mediji. Taylor i Alwyn bili su u vezi šest godina i navodno su ostali u prijateljskim odnosima te nije bilo nikakve drame oko prekida.

"Njihova je veza jednostavno došla svome kraju. Zbog toga se Alwyna nije ni moglo vidjeti na njezinim nastupima" stoji u izjavi izvora bliskog bivšim partnerima.

Alwyn i Swift počeli su se viđati 2016. godine i često su ih paparazzi snimali zajedno dok su išli u šetnje, no nisu htjeli javno dijeliti detalje o svojoj vezi. naime, Taylor je poznata po tome da svi njeni prekidi završe kao veliki hitovi, pa zbog toga obožavatelje zanima sve što se događa u njenom privatnom životu i iz stihova izvlače zaključke o tome kako su se njeni bivši ponašali prema njoj. Teorije brzo postaju viralne na društvenim mrežama te je zato Alwyn u jednom intervjuu kazao kako im je privatnost jako bitna.

Foto: Profimedia

"Svjestan sam da ljudi žele znati što više o tom dijelu naših života. Mislim da uspješno svoj privatni život držimo za sebe i da su ljudi sad to konačno prihvatili" kazao je tada.

Otkako je Taylor Swift zadnji put bila na turneji prošlo je pet godina, a za to je vrijeme pjevačica izdala četiri albuma, među kojima i Grammyjem nagrađeni Folklore.

S obzirom na to da zbog pandemije nije nastupala uživo, njezin prvi nastup, održan sinoć u sklopu turneje pod nazivom 'Eras' fanovi su dočekali s veliki nestrpljenjem, a trajao je tri sata i petnaest minuta.

Održan je u Glendaleu u Arizoni, američkom gradu privremeno preimenovanom u Swift City u čast Taylorina koncerta. Swift je izvela 44 pjesme, nove i starije. Na Arizona's State Farm stadionu okupilo se oko 80.000 obožavatelja. Zvijezda je obećala da će njezini nastupi biti svojevrsno putovanje kroz sva njezina glazbena razdoblja, a interes obožavatelja toliko je velik da je zbog potražnje za ulaznicama u jednom trenutku pao Ticketmasterov sustav.

No unatoč tomu turneja je oborila rekord po broju prodanih ulaznica za koncerte nekog umjetnika u jednom danu. Prodano ih je čak 2,4 milijuna.

Prve kritike koncerta su iznimno dobre. Većina kritičara ističe pjevačičinu opsežnu setlistu.

"Kraljica popa ponovno je zauzela svoje prijestolje", napisao je Times. "Postojala je opasnost da vrludanje između pjesama s 10 tako različitih albuma rezultira negativnim rezultatom, no Swift je to uspjela izbjeći te je sve dobro povezala, premda je stalno mijenjala odjeću i pozadinsku scenu."

Prestižni magazin Forbes objavio je nedavno listu najplaćenijih zabavljača. Na popisu top 10 najplaćenijih našla se samo jedna žena i to tek na devetoj poziciji. Radi se o Taylor Swift koja ima zaradu od 92 milijuna dolara.Tijekom prošle godine izdala je album 'Midnight' koji je podigao puno prašine, ali i privukao pozornost te joj donio titulu prve glazbenice koja je istovremeno na Billboardovoj listi Hot 100 zauzela top 10 mjesta. No, unatoč novom albumu većina njezine zarade dolazi od njenog prijašnjeg rada i starih pjesama objavljenih tijekom godina. Dodajmo i da je Taylor čak šest puta bila na ovoj listi, a 2019. godine bila je na samom vrhu.

Internetom je nedavno počeo kružiti isječak iz dokumentarca Taylor Swift, koji je prije tri godine izašao pod nazivom 'Miss Americana'. U njemu pjevačica govori o tome kako se bori s poremećajem u prehrani.

Swift u videu govori o tome kako je poremećaj razvila postupno dok je bila tinejdžerica.

- Puno sam sretnija... Nije me briga ako netko kaže da sam se udebljala, to je samo nešto što mi čini život boljim - izjavila je 33-godišnjakinja tada.

Rekla je da u to vrijeme nije jela, te da je puno vježbala, a sve to kako bi se ukopila u standard ljepote. No, shvatila je da to nije moguće.

- Uvijek postoji neki standard ljepote koji ne ispunjavate. Ako ste dovoljno mršavi, onda nemate stražnjicu, ali ako niste, onda vam trbuh nije dovoljno ravan. Sve je to jeb*** nemoguće - rekla je.

