Djeca poznatih koja danas privlače pažnju: Lovro Juraga oduševio pjevanjem, Ema Gračan postala miss

Mnogi poznati Hrvati vole svoj privatni život držati daleko od očiju javnosti, ali svjesni su da javnost zanima i taj dio njihovog života. Neki od njih tako su uspjeli svoje najmilije držati podalje od javnosti dok su odrastali, no sada su oni sami izašli pod svjetla reflektora te uzeli posebnu pozornost.

Jedan od onih o kojemu se u posljednje vrijeme svakako najviše govori jest mladi glumac Lovro Juraga (22) kojeg imamo priliku gledati u showu 'Zvijezde pjevaju' gdje slovi kao jedan od favorita.

Naime, Lovro je u paru s mentorom Vjekom Ključarićem, a oni iz tjedna u tjedan oduševljavaju publiku i žiri. Juraga je trenutno na Akademiji dramskih umjetnosti te je velika nada hrvatske glumačke scene. Lovro je sin glumca Slavka Jurage kojeg mnogi pamte po brojnim ulogama na malim ekranima, ali i na filmskim platnima. Lovro uz glumačku karijeru paralelno gradi i glazbenu tako da je već objavio svoju pjesmu 'Oluja ljubavi', ali i skladao glazbu za jednu predstavu. U obitelji Juraga, još je jedan glumac, Lovrin brat Marko (38).

Foto: Dario Njavro/HRT

Iz glumačke obitelji dolazi i mladi glumac Toma Medvešek (26) koji se već istaknuo svojim ulogama u serijama 'Crno-bijeli svijet', 'Dar-mar', 'Oblak u službi zakona' i drugima. Tomini roditelji, Sven Medvešek i Nataša Dorčić, također su poznati glumci, a on trenutno studira na Akademiji dramskih umjetnosti. Upisao je i završio srednju Elektrotehničku školu, no tada je shvatio da je gluma ipak njegov put. Iza sebe ima i desetak uloga u kazalištu, a ima i iskustva s brojnim sinkronizacijama. Posudio je glas Ryderu u drugom nastavku hita 'Snježno kraljevstvo', kao i u filmu '101 dalmatinac', 'Robotima', 'Vatrenom srcu' te animiranom filmu 'Kućni ljubimci na tajnom zadatku'. Toma je jednom prilikom izjavio da roditelje više pita za životne savjete nego za one profesionalne, ali da znaju i o tim temama razgovarati.

Foto: Nova TV

Svojim pokazivanjem u javnosti puno pažnje je privukla i kćer Ivane Vrdoljak Vanne, Jana Vrdoljak (22). Jana se donedavno uopće nije pojavljivala u medijima, a onda je pojavila kao glumica u maminu spotu 'Puna memorija' te privukla puno pozornosti. Jana je pristala i iznenaditi svoju mamu tijekom televizijskog gostovanja, a tada su njih dvije i zaplesale. Inače, Jana studira komunikologiju te je ranije istaknula da ju ne zanima svijet poznatih i slavnih, no mamin rad prati i podržava iz prvih redova.

Foto: CMC

Tu je i kći nekadašnje Kraljice svijeta Daniele Gračan i nogometnog trenera Nenada Gračana, Ema Gračan (22) koja je krenula majčinim stopama. Naime, Ema je od majke naslijedila neizmjernu ljepotu, a 2018. godine je ponijela titulu Kraljice Hrvatske te oduševila javnosti. Inače, Ema se bavi modelingom i studira stomatologiju, a jednom je prilikom otkrila i kako joj usporedbe s majkom samo laskaju.

Foto: Josip Čekada

Javnost je nedavno mogla vidjeti i kći Anice i Roberta Kovača, Leticiju Kovač (19), a saznalo se i da je pokrenula vlastiti brend. Naime, lijepa Leticija početkom prosinca predstavila je svoj brend trenirki obojenih u hrvatske boje i s brojnim detaljima po kojima smo poznati diljem svijeta, a u tome su je podržali roditelji pozirajući joj kao modeli za kampanju. Nakon toga Leticija je bila i u društvu majke na jednom koncertu gdje su ih ulovili fotografi.

Foto: Mario Poje

Djeca poznatih glumaca i osoba iz javnog života koja i sama postaju poznata nije samo splet okolnosti koji se odvija u Hrvatskoj. Tako su i brojne svjetske zvijezde pozornicu dijelile sa svojom djecom. Mnogima je poznato kako je supruga glazbenika Justina Biebera, manekenka i influencerica Hailey Baldwin (26) iz glumačke obitelj. Naime, njezin otac Stephen Baldwin poznati je glumac, a Hailey je svoje mjesto pod suncem pronašla na društvenim mrežama te ističući svoju ljepotu.

Foto: PA/Pixsell

Tu je i glumica Lily Collins (33) koju mnogi prepoznaju po glavnoj ulozi u seriji 'Emily u Parizu', a Lily je kćer tekstopisca i bubnjara Phila Collinsa.

Foto: Instagram

Mlada manekenka Kaia Jordan Gerber (21) kći je holivudske ljepotice Cindy Crawford. Tu je i glumica Dakota Johnson (33) koju brojni pamte po ulozi u serijalu 'Pedeset nijansi sive', a Dakota dolazi iz glumačke obitelji. Njezin otac Don Johnson i majka Melanie Griffith su glumci.

Foto: REUTERS

