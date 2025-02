Jedna od najljepših svjetskih manekenki u 45. godini rodila treće dijete, a evo kako su mama i beba

Brazilska manekenka Gisele Bündchen (44) postala je majka treći put, piše TMZ. Gisele je rodila treće dijete, a to joj je prvo dijete s partnerom Joaquimom Valenteom. Majka i beba su dobro, a spol i ime bebe još nisu poznati javnosti, pišu strani mediji. Da je Gisele trudna saznalo se krajem listopada.

Gisele je u romantičnoj vezi je s Joaquimom Valenteom (35), majstorom jiu-jitsua. Prema pisanju stranih medija, manekenka i Valente započeli su romantičnu vezu nedugo nakon što se Gisele razvela od Toma.

- Ispočetka su bili dobri prijatelji. Ona je vrlo privatna po tom pitanju i htjela je sve držati u tajnosti dok se ne upoznaju - rekao je ranije Giselin poznanik za People, a druga osoba za strane medije je ispričala kako joj je Valente bio 'velika utjeha dok je prolazila kroz razvod'. Naime, od 2009. do 2022. bila u braku s američkim nogometašem Tomom Bradyjem s kojim ima dvoje djece: sina Benjamina i kći Vivian.

Par je u travnju ove godine snimljen kako zajedno nadgleda radove na kući. Manekenka je bila bez šminke, u komotnim trapericama i košulji, obula je udobne Oran natikače u boji kože. Klasik modne kuće Hermès savršen je za prigode u kojima je potrebna udobnost, a pritom nenametljivo podižu i najležerniji "look". Njen dečko izabrao je kratke hlače i tamnu majicu, a mora se priznati da je na fotografijama koje je objavio Daily Mail izgledao privlačno premda se vidjelo da se baš ne trudi impresionirati odjećom. Gisele je tek prošlog tjedna prvi put otkrila detalje o svojoj novoj ljubavi. - Ovo je prvi put da se viđam s nekim tko mi je bio prijatelj. Vrlo je iskren i vrlo transparentan - priznala je ljepotica za New York Times, ali tada nije navela njegovo ime. Prošle godine kada je vrijeme provodila s Joaquimom ocijenila je pak drugačije.

- Mislim da će me u ovom trenutku, nažalost, jer sam razvedena, pokušati povezati za bilo što. On je naš učitelj i što je najvažnije, on je osoba kojoj se divim i kojoj vjerujem. Dobro je imati takvu energiju, imati svoju djecu u blizini te vrste energije - kazala je u travnju prošle godine za časopis Vanity Fair. Poljupcima za Valentinovo u veljači ove godine, par je "priznao" vezu, izvijestio je Daily Mail. Ljubili su se na neformalnom spoju u Miamiju. On ju je zagrlio i privukao sebi, a tako je i svima priznala svoj ljubavni status.

