Jedna od najljepših glumica koja ljubi mlađeg glazbenika zbog ponašanja postala predmet sprdnje na internetu

Nakon godinu i pol dana veze zaručili su se glumica Megan Fox (35) i glazbenik Colson Baker (31), poznatiji kao Machine Gun Kelly. Da su zaručeni, potvrdili su na Instagramu te su jedno drugome posvetili poduže objave. Megan je uz romantični video otkrila i da su pili krv jedno od drugoga.

”U srpnju 2020. godine sjedili smo pod ovim drvetom. Tražili smo magiju. Bili smo svjesni boli s kojom ćemo se suočiti u tako kratkom, frenetičnom vremenskom razdoblju”, započela je Fox i nastavila:

”Nesvjesni posla i odricanja koje je on od nas zahtijevao, postali smo opijeni ljubavlju. I karmom. Godinu i pol nakon što smo zajedno prošli kroz pakao i smijali se više nego što sam mislila da je moguće, pitao me hoću li se udati za njega. I baš kao u svakom životu prije ovog, i kao u svakom životu koji slijedi, rekla sam mu ‘da’. I onda smo jedno drugome pili krv.”

Objava se kao bomba proširila medijima. Naime, Megan je donedavno bila udana žena, majka troje djece, te se glumom bavila povremeno, a u javnosti, te pogotovo u medijima nije je bilo doista dugo, svakako ne u razmjerima u kojima se u njima počela pojavljivati nakon što je potvrđeno da je u vezi s glazbenikom.

Foto: Instagram

Sve se to promijenilo kada je početkom 2020. upoznala četiri godine mlađeg Bakera. Glumili su zajedno u filmu “Midnight in the Switchgrass”, tako su se i zaljubili i započeli vezu, a nakon toga je Fox dobila i ulogu u spotu za Colsonovu pjesmu “Bloody Valentine”. Čini se da je Meganina karijera dobila nakon toga novi uzlet i pomalo zaboravljena ljepotica ponovno je postala najtraženije lice na crvenom tepihu, a kompanije su brzo s njom počele sklapati unosne sponzorske ugovore.

Naravno, nije sve baš bajno, jer je taj celebrity par ubrzo postao meta grubih pošalica na društvenim mrežama, koje su izazvao svojim pomalo bizarnim ponašanjem, kao npr. kada su se pojavili na crvenom tepihu povezani lancima na noktima...

Ipak, ovo nije početak njezine karijere. Glumica koja se proslavila ulogama u filovima o Transformerima i Nindža kornjačama mnoge je potpuno očarala ulogom u hororu “Jennifer’s Body”.

Rođena 1986. u Memphisu, već je od pete godine išla na poduku iz plesa i pjevanja. Nakon što se njezina obitelj preselila na Floridu, Megan je ondje nastavila s plesom i pjevanjem, a već s 13 godina započela je s lekcijama iz modelinga.

Samo tri godine kasnije ispisala se iz škole kako bi postala profesionalna manekenka, nakon što je osvojila brojne nagrade u natjecanjima, zbog čega se preselila u Los Angeles. Nije dugo čekala na prvi veliki posao - iako nije imao veze sa željenom karijerom. Naime, snimila je prvi film već 2001. S blizankama Mary-Kate i Ashley Olsen glumila je u komediji za tinejdžere “Holiday in the Sun”. Ubrzo nakon toga dobila je i novu ulogu u sapunici “Ocean Ave”, a 2004. pojavila se u mnogima omiljenoj humorističnoj seriji “Dva i pol muškarca”, dok je istodobno bila zaposlena i u serijama “The Help” te “Hope & Faith”.

Vratila se snimanju filmova već 2005. te glumila suparnicu Lindsay Lohan u filmu “Confessions of a Teenage Drama Queen”.

No, najveći uspjeh doživjela je kada je dobila ulogu u serijalu o Transformerima 2007. Taj film producirao je Steven Spielberg, a režirao Michael Bay. Kritičari i publika nisu bili previše oduševljeni filmovima te franšize, no zarada na Box Officeu govori drukčije jer kumulativno broji oko šest milijardi dolara.

Mnogi su filmove išli gledati upravo zbog atraktivne glumice, koja je između ostalog krasila i naslovnice časopisa kao što je FHM, a ne samo zbog borbi automobila koji se pretvaraju u robote. No, sama je kazala kako u toj radnoj atmosferi nije dugo izdržala, kako se tada pisalo - zbog neslaganja s redateljem Michaelom Bayem.

Naime, s Bayem je radila i na filmu “Zločesti dečki”. Tada je imala samo 15 godina, a on je tražio od nje da se skine u bikini i stoji ispod slapa. Mnogi su bili uvjereni da mu to zamjera i danas, no oglasila se na Instagramu rekavši da nikada nije bila Bayova ili Spielbergova žrtva seksualnog zlostavljanja, već da je problem bio s ljudima koje ne želi imenovati.

Fox se 2010. udala za Briana Austina Greena (48), najpoznatijeg po ulozi Davida Silvera u seriji “Beverly Hills 90210”.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Prije vjenčanja bili su u vezi nekoliko godina, no iako su planirali uploviti u bračnu luku godinu dana ranije, prekinuli su pa su zaruke morali ponavljati. Nakon drugih zaruka, otkriveno je da je Megan na plaži izgubila dijamantni prsten kada je bila s Greenom na odmoru, a kasnije se doznalo da su ondje izmijenili bračne zavjete.

Par ima tri sina, Noaha (9), Bodhija (7) i Journeya (5). Razdvojili su se nakratko 2015. godine, ali pomirili su se godinu dana kasnije jer su htjeli očuvati vezu.

Da ljubav ipak više nije dovoljna zaključili su 2019., no točan datum nije poznat javnosti, pa su mnogi bili uvjereni da je Fox prevarila supruga. Točno je da je glumica nekoliko mjeseci kasnije upoznala glazbenika Colsona Bakera, a Brian se, nakon brojnih spojeva koje su popratili paparazzi, zaljubio u plesačicu Sharnu Burgess. Iako se činilo da će njihov razvod proći u prijateljskom tonu, Green joj je spočitavao što u javnosti više njeguje imidž brižne majke, te je u tom tonu i objavljivao komentare na Instagramu kada bi ona postavila fotografiju s novim dečkom.

Čini se da je to razdoblje iza njih, jer Brian sada kaže da su oboje odlični roditelji i da puno rade na tome da budu u dobrim odnosima kako bi zajedno odgajali djecu.

