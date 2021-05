Jedna natjecateljica Eurovizije imala je nezgodu na pozornici: 'Ispalo joj je'

Mnogi gledatelji večeras su uočili i malu nezgodu koja se dogodila na pozornici. Naime, predstavnici Moldavije u jednom je trenutku skoro ispao mikrofon iz ruke. Natalija Gorenko uspjela se brzo snaći pa gotovo nitko tamo nije primijetio što se dogodilo, no fanovi Eurosonga vidjeli su i tu sitnicu.

- Je li Moldavija upravo bacila mikrofon? - pisao je jedan twitteraš.

Did Moldova just drop the mic? #Eurovision — Robert Hyland (@filmranger2) May 22, 2021

- Vrisnuo sam kada je Natalija ispustila i uhvatila mikrofon - napisao je drugi.

I legit screamed when Natalia dropped and caught her mic! #Eurovision #Moldova — Nathan Bakken🏳️‍🌈 (@nathan_bakken) May 22, 2021

- Je li predstavnici Moldavije upravo ispao mikrofon? - pisao se treći.

Did Moldova's entry just drop the mic.... literally? #Eurovision — David Plant (@Bigdave151985) May 22, 2021

- Natalija je ispustila mikrofon i to je nije ni malo omelo - dodao je još jedan obožavatelj Eurosonga.

Natalia drops her mic and it doesn't shake her at all! What a pro! #Moldova #Eurovision — Tristan 'Tribz' Pegg (@iamtribz) May 22, 2021

