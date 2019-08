Jedan od najpoželjnijih Hrvata: 'Djevojka mi se ne petlja u posao'

Nije tajna da je u Hrvatskoj stand-up komedija trenutačno među najzanimljivijim oblicima zabave. Stand-up komičari u svijetu već godinama pune klubove i arene, a neki od njih baš su zbog toga preši i na neke veće projekte, pisali scenarije za serije, glumili u filmovima...

Naš komičar Ivan Šarić već se više od deset godina bavi tom granom 'entertainmenta'. Počeo je s 20 minuta materijala u zagrebačkom klubu Boogaloo, a sada sprema nastup u Maloj dvorani Doma sportova. Osim toga, nastupio je i kao predgrupa velikom Pablu Franciscu. Ove je godine osvojio srca javnosti u 'Plesu sa zvijezdama' u kojem je došao do samog finala, no to nije jedino što mnoge privlači na nastupe ovog svestranog zabavljača.

Naime, Ivan se ne libi izrugati političare te se mnogi pronalaze u njegovim forama koje crpi iz svakodnevice. Nastupi ovog Zadranina traju često i više od dva sata, a on ne uzima predah pa i ne čudi njegova izdržljivost i upornost u 'Plesu'. Iako mu to nije bio prvi put u reality showu, ne privlači ga neki poput Big Brothera. U sretnoj je vezi s bivšom manekenkom Koranom Gvozdić koju, kada uspije, odvuče na premijere filmova o stripovskim junacima. Ona mu je ujedno bila i najveća podrška tijekom 'Plesa sa zvijezdama'.

- Ponosna sam na njegov trud, upornost, pozitivu, na način na koji prihvaća kritike i pohvale, ma na sve - rekla je tada.

Šarić voli nastupe uživo, no još uvijek ima dozu zdrave treme prije svakog od njih. Za svoj najveći nastup pripremio je hrpu novog materijala, no publika može odahnuti, jer obećava da će biti i starih hitova koje njegovi gledatelji jednostavno obožavaju.

Rasprodane turneje diljem Hrvatske, nekoliko puta Lisinski...a sada i Dom sportova 02.10.! Kako vam je to uspjelo, s obzirom na to da je stand-up još uvijek relativno nov pojam zabave u Hrvatskoj?

Jako dobro pitanje, iznimno sam sretan zbog svega što sam uspio napraviti. Stand-up je jako brutalna disciplina u kojoj nema "guranja" ili "veza". Moraš se dokazivati na svakom nastupu koliko god godina bio na sceni. Ili si duhovit ili nisi. Publika ne prašta. Tako sam uvijek pristupao, davao sve od sebe na pozornici. Mislim da je ovo samo rezultat svega toga.

Larry David je počeo kao stand-up komičar, nastupio nekoliko puta, shvatio da to ipak nije za njega i odlučio stvoriti seriju Seinfeld. Vi ste uspješan stand-up komičar, no biste li se okušali u pisanju za neku humorističnu seriju?

Okušao bih se i u tome, zašto ne. Još nisam imao priliku. Naravno pisanje scenarija je posve drukčija vrsta posla nego nastup uživo. Ali tko zna, ako se ponudi prilika probao bih i to.

Što mislite o našim humorističnim serijama? Jeste li se ikad od srca nasmijali na neku šalu koju ste tamo čuli?

Ima jako puno faktora zbog kojih većinom (čast iznimkama) ne uspijevaju. Najveći dio problema pripisujem autocenzuri i podcjenjivanju publike, kalkuliranju koje fore će shvatiti, a koje ne. Dokaz da naši ljudi žele nešto drugo je sigurno razvitak scene stand-up komedije koja nema veze s takvim pristupom humoru.

Ima li tema koje obavezno izbjegavate?

Trenutačno izbjegavam fore u vezi s bolestima, no to ne znači do kod drugih komičara osuđujem. Svatko ima svoj pristup stand-upu to je ono što je prekrasno kod tog posla. Na kraju je publika sudac. Ili su se smijali ili nisu.

Jeste li imali neku neugodnu situaciju zbog neke šale? Jeste li ikada pokušali ljudima u publici namjerno stvoriti nelagodu zbog moguće reakcije? U svojoj karijeri mislim da sam doživio sve situacije koje možete zamisliti da se događaju na sceni. Da bi se razvio kao komičar, mislim da ih trebaš doživjeti. Nikad ništa nećeš naučiti iz dobrog nastupa, uvijek učim iz nastupa koji nije baš dobro prošao. Nakon takvih nastupa vratiš se doma i razmišljaš što nije bilo dobro, kako nije dobro reagirati ili kako si zapravo trebao reagirati. Stand-up te uvijek drži poniznim kad malo poletiš.

Što mislite o komičarima kojima se nastup sastoji od vrijeđanja publike? Mislite li da bi to prošlo u Hrvatskoj?

To je ono što je najljepše. Nije bitno što ja mislim, bitno je može li takav komičar nasmijati publiku. Može se dogoditi da se meni komičar uopće ne sviđa, no uvijek ću imati respekt prema tome što je napravio s publikom u svom setu.

Što vas osobno vrijeđa?

Vrijeđa me nepravda. To mi je baš grozno.

Rekli ste da treba ubiti svoje heroje, no postoji li ipak netko kome se divite?

Naravno! Ta rečenica za mene znači samo da ne treba mistificirati neke ličnosti u svojoj glavi. Uvijek postoje ljudi kojima se diviš, od njih crpiš inspiraciju i snagu. Neki od mojih su Dave Chappelle i Da Vinci.

Obožavate stripove, idete na premijere Marvelovih filmova... Tko je vaš najdraži superjunak i zašto? Koga u Marvelovom svemiru smatrate apsolutno beskorisnim?

Veliki sam strip fanatik I kolekcionar, to malo ljudi zna. Volim te svjetove jer su oni moj bijeg iz stvarnosti. Moglo bi se reći da sam fan Marvela ali najdraži lik mi je Batman koji pripada DC-u. Što se tiče beskorisnih junaka, jako dobro pitanje... Mislim da bih izdvojio Black Widow.

Što biste prvo napravili da se jednog jutra probudite i možete letjeti ili hodati po zidovima? Kome biste prvo otkrili da imate supermoći i tko bi vam bio najbolji mentor?

Pa letio bih, to je prvo što bih napravio. Vjerojatno nikom ne bih rekao jer ljudi su babe i vole pričati pa bi se brzo pročulo. Što znači da bi američka vlada brzo saznala za to i zatvorili bi me da vrše eksperimente na meni. Mislim da bi kao mentora potražio Dr. Strangea ili Starka. Isuse, ovo sad izgleda kao da već otprije imam taj scenarij u glavi.

Što ako se Korani nešto ne sviđa? Bacate li to odmah u smeće?

Apsolutno ne. Ona se ne petlja u stand-up.

Sudjelovali ste u 'Plesu sa zvijezdama', biste li se prijavili u neki reality show kao što je 'Big Brother'?

Ne bih. "Ples" sam prihvatio jer je show koji se bazira na vještini. Realityji poput Big Brothera apsolutno me ne privlače.