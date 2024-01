Jedan je glazbenik tražio od Prijović 4000€ za gostovanje na njezinom koncertu: 'Bilo joj je baš neugodno'

Pet zagrebačkih koncerata regionalne zvijezde Aleksandre Prijović (28) koji su održani u prosincu je iza nas, a o ovom uspjehu govorit će se još dugo. Naime, Prijović je prva kojoj je pošlo za rukom dvoranu na Laništu napuniti pet puta, a o ovom je govorila i pjevačica koja se još uvijek nalazi na turneji imena 'Od istoka do zapada'. Prijović je tijekom turneje nastupala diljem regije, a jedino je u Zagrebu nastupila pet puta.

Tijekom tih pet dana sa sobom je dovela mnoge glazbenike: Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović.

VEZANI ČLANCI

A na koncertima i u drugim gradovima zvala je kolege, pa je tako za onaj u Nišu htjela ugostiti pjevača Bobana Zdravkovića, koji je iz toga grada. No, kako piše Mondo.rs, on je od nje za to tražio 4000 eura, što je ostavilo pjevačicu u čudu.

"Prija je htjela Bobana zbog toga što je iz Niša i zato što voli njegove pjesme. Kad ga je pozvala i pitala da bude gost na njezinom koncertu, on je rekao da naplaćuje svoj nastup 4000 eura. Doslovno joj je rekao: ‘Moj nastup je 4000 eura pjevao dvije pjesme ili 21, ja toliko naplaćujem.‘ Ona je prvo mislila da se šali pa se nasmijala i ponovno ga pitala je li tog datuma slobodan da dođe, međutim, Zdravković joj je ponovio da može uklopiti taj nastup i pjevati na njezinom koncertu, ali da zaista mora platiti za to", rekao je neimenovani izvor za spomenuti medij.

"Kad je Prijovićka shvatila da se kolega ne šali, završila je razgovor s njim. Nije se naljutila na Bobana, ali bilo joj je baš neugodno. Nikad se nije dogodilo da kolega od drugog kolege traži novac da mu bude gost na koncertu, jer se podrazumijeva da to bude besplatno i kao znak podrške. Izgleda da Boban nije blizak s pjevačima s estrade i da on sve gleda kroz posao, pa je tako bilo i ovaj put", dodao je izvor za srpski medij.

O ovom uspjehu govorila je i u svojem gostovanju na Blic televiziji, a otkrila je i koga je sve od kolega zvala da gostuju te tko se nije odazvao pozivu.

- Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim se zahvaliti Milici. Pošto nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“- rekla je Aleksandra za ovaj medij.

VIDEO Matija Vuica: 'U tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno'