Hvalili su se raskošnim životom i putovanjem u Hrvatsku, a sad ih se otkrilo: 'Kriminalci, krali su sve'

Ashley Singh (39) i njegova partnerica Sophie Bruyea (20) široj su javnosti poznati s društvenih mreža gdje su dijelili fotografije i snimke svog raskošnog života na kojemu su im mnogi zavidjeli. Tako smo mogli vidjeti na koje sve destinacije putuju, u koje luksuzne trgovine idu u shopping i slično. No, sada se doznalo kako je sav taj novac bio stečen krađom.

Naime, već godinu dana pretresali su ormariće u teretanama diljem Londona te su tako s kreditnih kartica svojih žrtava podigli iznos od otprilike 250 tisuća funti. Inače, Singh je višestruki prevarant koji je zbog istih prijestupa već bio uhićen 2019. godine. Tada je bio u zatvoru gdje je zatvoren šest i pol godina, no pušten je nakon što je odslužio pola kazne.

"Ovo je preblaga kazna za nekoga čija je karijera, očito, kriminalac. Očekivala sam da će dobiti najmanje pet godina, s obzirom na njegovu povijest. Ne mislim da će ga ova posljednja kazna odvratiti od daljnjeg kriminalnog ponašanja - to je ono što on radi", izjavila je ovog tjedna jedna od njegovih žrtava, a prenosi The Sun.

Konkretno, ukupno su pokrali 18 žrtava, preturali im po ormarićima i ukrali bankovne kartice,a uzimali su im i SIM kartice iz njihovih mobilnih telefona što im je omogućilo da ponište lozinke za osobne bankovne račune svojih žrtava.

Na jednom od svojih putovanja Bruyea se pohvalila i kako u Louis Vuitton natikačama vrijednim 535 funti uživa u Hrvatskoj, a sa sobom je imala i 2570 funti vrijedan Louis Vuitton kofer te torbicu s potpisom Christiana Diora u vrijednosti 2500 funti.

Hvalili su se i da uživaju u Dubaiju, i to u bazenu koji se nalazi na krovu zgrade od 50 katova i košta čak 100 funti, uz minimalnu potrošnju od 214 funti po osobi na hranu i piće.

No, detektivi u Lewishamu pratili su telefone, automobile i lica na sigurnosnim kamerama kako bi povezali krađe u teretani stoga su Singh i Bruyea uhićeni u zračnoj luci Gatwick prošlog siječnja nakon što su doletjeli iz Pariza s oko 1700 funti vrijednom dizajnerskom robom iz shoppinga. Oboje su osuđeni na Krunskom sudu u Croydonu za urotu za počinjenje prijevare lažnim predstavljanjem između siječnja 2022. i siječnja 2023. Bruyea je dobila 20 mjeseci u ustanovi za mlade prijestupnike te je suspendirana na dvije godine, a mora odraditi i 120 sati neplaćenog rada te odraditi rehabilitaciju. Singh je dobio kaznu zatvora od tri godine.

