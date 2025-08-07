Javila nam se bivša misica nakon incidenta bivšeg supruga i novog partnera: 'Nikog ne zanima kako će se to odraziti na dijete'

U domaćim medijima jučer je, 6. kolovoza odjeknula vijest da su se početkom prošlog rujna u Palmotićevoj ulici u Zagrebu u kasnim večernjim satima čula prepucavanja i glasni uzvici 58-godišnjeg poduzetnika Andrije Kevića nakon što je ugledao 39-godišnju bivšu misicu i svoju bivšu suprugu Maju Cvjetković koja se tada u tom trenutku nalazila sa svojim novim partnerom Muratom Doyuranom.

Jutarnji list naveo je kako je prema kaznenoj prijavi diplomirani pravnik Kević izrekao prijetnje na engleskom jeziku upućene novom Majinom partneru, također poduzetniku Muratu Doyuranu i udario ga po glavi. Navodno, tada je Cvjetković još uvijek službeno na papiru bila njegova supruga, no u međuvremenu su se razveli. Valja napomenuti i to da bivši supružnici nisu bili zajedno od ožujka prošle godine.

Poduzetnik Kević branio se riječima kako je Murat, navodno, osoba sumnjive prošlosti te da mu najviše smeta što ima kontakt s njihovom kćeri. Na ročištu je tražio i da se pribave snimke videonadzora koji pokriva parkiralište na kojemu se dogodio incident. Tvrdi i to da da će se tako vidjeti kako se nije dogodilo ono što mu se stavlja na teret. Novi partner Maje Cvjetković opisao je incident kako je Kević, navodno, njega prvi napao, no cijela situacija se smirila zbog malodobnog djeteta koje je u automobilu plakalo. Nakon incidenta, Murat je s Majom i njezinim djetetom otišao događaj prijaviti na policiju i nakon toga u KBC Sestre Milosrdnice gdje su mu utvrđene površinske ozljede glave, pisao je Jutarnji.

FOTO Maja Cvjetković bila je jedna od najistaknutijih hrvatskih misica

Večernji list sada je kontaktirao Maju Cvjetković, našu istaknutu bivšu misicu kako bismo doznali kako se osjeća nakon što su svi ovi detalji procurili u medije. Također, zanimalo nas je u kakvom je trenutačno odnosu s bivšim suprugom Andrijom Kevićem. - Duboko sam zgrožena medijskim napisima. Jako je žalosno da nikog ne zanima kako će se to odraziti na maloljetno dijete koje provlače medijski. Iskreno, to je dno dna. A što se tiče kako ja osjećam... Osjećam se odlično, svi smo super. Andrija i ja imamo odličan odnos, Vita provodi vrijeme i sa mnom i s tatom, u sretnoj sam vezi... Životi su nam posloženi i sve se isključivo vrti oko Vite. To je sve što imam za reći. Žalosno je da živimo u društvu u kojem postoji novinar koji tako nešto objavi - iskreno i bez zadrške ispričala nam je bivša misica i manekenka, a danas uspješna poslovna žena Maja Cvjetković.