Jasenko Houra i Mladen Bodalec zasad ne nastupaju kao 'Prljavo kazalište': 'Dok ne dođe pravorijek, mi nemamo ime'

Na stranici festivala Fusion gdje trebaju nastupati Jasenko Houra (62) i Mladen Bodalec (63), objavljena je fotografija na kojoj su glazbenici pokraj naziva na kojem stoji 'Houra grupa'. To se dogodilo jer im je zbog spora sa bivšim suradnikom Tihomirom Filešom privremeno zabranjeno korištenje imena 'Prljavo kazalište'

Foto: Screenshot



- Mi smo se žalili i još uvijek čekamo pravorijek. Do tada se možemo zvati i "Crnih 5" ili ne znam kako drugo. Na Fusionu nastupamo ali nemamo ime dok se to ne riješi. Naravno, sad organizatori više ne pišu Prljavo kazalište jer riskiraju kaznu, ali i mogućnsot da se koncert zabrani. Otkud mi znamo, možda se pravorijek donese sutra, pa do tada možemo ponovno koristiti svoje ime. Do tada nemamo ime - otkrio je za Večernji list Jasenko Houra.

Naime, spor koji je zadnjih mjeseci punio domaći medijski prostor, onaj između Tihomira Fileša i Jasenka Houre oko prava na korištenje imena Prljavo kazalište, dobio je svoje prvo službeno sudsko rješenje nedavno.

Iz odvjetničkog ureda Kristine Delfin Kanceljak, zastupnice Tihomira Fileša, doznali smo da je Trgovački sud u Zagrebu odlučio privremenom mjerom zabraniti korištenje imena "Prljavo kazalište" i srodnih imena Jasenku Houri i bendu u javnim pojavljivanjima.

"Nalaže se da se otkažu sve dogovorene aktivnosti kojima se pružaju usluge glazbenih koncerata, izvedbe glazbe, produkcije zvučnih zapisa i snimanja glazbe pod nazivom Prljavo kazalište i drugim sličnim nazivima", piše u odluci Trgovačkog suda.

Ovakva privremena sudska mjera tek je uvod u sudski proces o pravu na korištenje imena poznate grupe - čije pravo i žig posjeduje donedavni član grupe, menadžer i bubnjar Tihomir Fileš - ali dok se taj postupak ne okonča sudskom presudom ili dogovorom strana u postupku, svako korištenje imena Prljavo kazalište na pozornici podliježe plaćanju novčanih kazni. Jasenko Houra nije htio komentirati ovu odluku Trgovačkog suda, već nas je uputio na odvjetnika Tonija Nogolicu.

- Ne bi bilo u redu da komentiram postupak koji je još u tijeku, možemo se čuti kada sve bude gotovo - rekao nam je odvjetnik Nogolica. Menadžer Prljavog kazališta Damir Ramljak Tigar kazao nam je kako će bend i dalje nastaviti s nastupima, kojih ovog ljeta ima u cijeloj regiji. Podsjetimo da se ne radi o presedanu na domaćoj glazbenoj sceni, jer su se slični postupci vodili i u slučaju imena sastava "Novi fosili" i "Fosili", te "Zlatni dukati". Zbog pravnih problema oko vlasništva nad imenima, obje postave nastupaju kao "Sanja, Marinko i Zec" i "Najbolji hrvatski tamburaši".

