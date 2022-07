Vjenčali se J.Lo i Ben Affleck: Mladenka blistala u 'staroj' haljini, a iznenadila je i još jednom promjenom

Pjevačica Jennifer Lopez (52) i glumac Ben Affleck (49) vjenčali su se u Las Vegasu, nakon što je slavni par obnovio svoju romansu nakon gotovo 20 godina, objavili su u nedjelju mediji.

New York Post objavio je da je na uvid dobio dozvolu za vjenčanje okruga Clark u državi Nevada podnesenu u subotu koja pokazuje da su Lopez i Affleck vjenčani. TMZ, internetski portal koji prati slavne osobe, također je objavio vijest.

Affleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan "Bennifer", ponovno su se spojili prošle godine nakon gotovo 20 godina. Zaručili su se u travnju ove godine, a sada su konačno i izrekli sudbonosno 'da'. U javnost curi i sve više informacija o samom vjenčanju, a neke od njih objavljene su i na društvenim mrežama.

- Nosila sam haljinu koju imam već jako puno godina. Čuvala sam ju i čuvala i konačno sam ju odjenula na dan mog vjenčanja, otkrila je Jennifer u videozapisu koji je objavio njezin stilist i frizer Chris Appleton.

- Osjećaj je nevjerojatan, jako sam uzbuđena - dodala je Lopez odjevena u elegantnu, ali i jednostavnu bijelu haljinu.

Kasnije se glumica i pjevačica presvukla u modernu vjenčanicu s potpisom dizajnera Zuhaira Murada. Fotografije s vjenčanja objavila je na svojoj web stranici OnTheJLo. Otkrila je i da je nevjerojatno uzbuđena jer su ona i Ben dobili drugu šansu za ljubav.

- Uspjeli smo. Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. Pokazalo je i da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina smo bili strpljivi - napisala je i dodala da je to bila najbolja noć u njihovim životima. Jennifer je također uzela i suprugovo prezime pa u zapisniku okruga Clark stoji da je ova planetarno popularna zvijezda sada ‘Jennifer Affleck‘.

