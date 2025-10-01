Jadranka Kosor pozvana u razred svog unuka, a po povratku kući dočekalo ju je neugodno iznenađenje

Bivša premijerka Jadranka Kosor s ponosom je na društvenoj mreži X objavila kako je dobila poseban poziv iz škole svog unuka Ezre. Pozvana je u njegov razred da učenicima govori o svom premijerskom mandatu, pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, o Ustavu, Saboru i Vladi. Svoje oduševljenje iskustvom sažela je u jednoj rečenici. - Najbolje provedenih 45 minuta ikada - napisala je Kosor, zahvalivši pritom učiteljici na ukazanom povjerenju, ali i unuku koji je bio zaslužan za organizaciju ovog nesvakidašnjeg školskog sata.

No, nedugo nakon što je s pratiteljima podijelila ovu lijepu vijest, uslijedio je neočekivani preokret koji je u radostan dan unio dozu frustracije. Kosor je u novoj objavi otkrila kako je u njezinoj ulici došlo do cjelodnevnog prekida opskrbe električnom energijom zbog, kako pretpostavlja, planiranih radova. - Isključili nam u 8:00 struju u pola ulice do 19:00. Neki remont valjda - pojasnila je situaciju koja ju je zatekla.

Pozvali su me u razred mog unuka da govorim o svom premijerskom mandatu, pregovorima za EU, o Ustavu, Saboru i Vladi. Uz njihova pitanja, jasno. Najbolje provedenih 45 minuta ikada. Hvala učiteljici na povjerenju i unuku na organizaciji:) — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 29, 2025

Isključili nam u 8:00 struju u pola ulice do 19:00. Neki remont valjda. Ne rade ni liftovi, naravno. Jako neugodno za mnoge na višim katovima, a puno je ovdje starijih ljudi. Sve nekako zamuknulo, tišina. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 30, 2025

Bivša premijerka naglasila je kako nestanak struje predstavlja ozbiljan problem za njezine susjede, posebice one starije životne dobi koji žive na višim katovima. - Ne rade ni liftovi, naravno. Jako neugodno za mnoge na višim katovima, a puno je ovdje starijih ljudi. Sve nekako zamuklo, tišina - istaknula je Kosor.

Inače, bivša premijerka je nedavno progovorila o privatnom životu, sinu Lovri i unuku Ezri, istaknuvši kako je na sina iznimno ponosna. - Najobrazovanija je osoba koju poznajem. Puno radi, iznimno je vrijedan... Njih dvojica su cijeli moj svijet, čista radost - rekla je za Net.hr. Pritom je ponudila i zanimljiv pogled na svoju ulogu bake, istaknuvši kako na to zapravo ne gleda kao na ulogu: - Nema ‘uloge bake’, to ne postoji. Nije život gluma ni pozornica. Moj sin i njegova obitelj imaju svoj život, ja svoj - zaključila je Jadranka Kosor.