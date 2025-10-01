Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DAN KONTRASTA

Jadranka Kosor pozvana u razred svog unuka, a po povratku kući dočekalo ju je neugodno iznenađenje

Pakrac: 1.7.1953. ro?ena Jadranka Kosor
Foto: Patrik Macek/Vecernji list
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 18:23

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor na društvenoj mreži X podijelila je dirljiv trenutak iz škole svog unuka. Međutim, idila nije dugo trajala jer je uslijedila neugodnost koja je utjecala na cijelo njezino susjedstvo.

Bivša premijerka Jadranka Kosor s ponosom je na društvenoj mreži X objavila kako je dobila poseban poziv iz škole svog unuka Ezre. Pozvana je u njegov razred da učenicima govori o svom premijerskom mandatu, pregovorima za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, o Ustavu, Saboru i Vladi. Svoje oduševljenje iskustvom sažela je u jednoj rečenici. - Najbolje provedenih 45 minuta ikada - napisala je Kosor, zahvalivši pritom učiteljici na ukazanom povjerenju, ali i unuku koji je bio zaslužan za organizaciju ovog nesvakidašnjeg školskog sata.

No, nedugo nakon što je s pratiteljima podijelila ovu lijepu vijest, uslijedio je neočekivani preokret koji je u radostan dan unio dozu frustracije. Kosor je u novoj objavi otkrila kako je u njezinoj ulici došlo do cjelodnevnog prekida opskrbe električnom energijom zbog, kako pretpostavlja, planiranih radova. - Isključili nam u 8:00 struju u pola ulice do 19:00. Neki remont valjda - pojasnila je situaciju koja ju je zatekla.

Bivša premijerka naglasila je kako nestanak struje predstavlja ozbiljan problem za njezine susjede, posebice one starije životne dobi koji žive na višim katovima. - Ne rade ni liftovi, naravno. Jako neugodno za mnoge na višim katovima, a puno je ovdje starijih ljudi. Sve nekako zamuklo, tišina - istaknula je Kosor.

FOTO Pljušte reakcije na objavu Jadranke Kosor s domaćom divom: 'Koliko dugo je nismo vidjeli'
Pakrac: 1.7.1953. ro?ena Jadranka Kosor
1/15

Inače, bivša premijerka je nedavno progovorila o privatnom životu, sinu Lovri i unuku Ezri, istaknuvši kako je na sina iznimno ponosna. - Najobrazovanija je osoba koju poznajem. Puno radi, iznimno je vrijedan... Njih dvojica su cijeli moj svijet, čista radost - rekla je za Net.hr. Pritom je ponudila i zanimljiv pogled na svoju ulogu bake, istaknuvši kako na to zapravo ne gleda kao na ulogu: - Nema ‘uloge bake’, to ne postoji. Nije život gluma ni pozornica. Moj sin i njegova obitelj imaju svoj život, ja svoj - zaključila je Jadranka Kosor.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana

Ključne riječi
showbiz Struja unuk škola premijerka Jadranka Kosor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još