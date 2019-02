Jacques: Anđeoska krila su hit u svijetu, iznenadili su nas naši modni 'stručnjaci'

Krila Roka Blaževića i dalje su top tema na društvenim mrežama. Podsjetimo, nakon što je pobjednik ovogodišnje Dore nastupio s anđeoskim krilima, javili su se brojni komentatori tvrdeći da je ideju uzeo od predstavnika Azerbajdžana na Eurosongu 2008.

U Rokovu obranu ponovno je stao autor pjesme "The Dream" Jacques Houdek, koji je na Facebooku podijelio novi spot američke pop zvijezde Bebe Rexhe, u kojem ona ima ista takva krila.

- Novi spot od Bebe Rexhe, izašao prije samo sat vremena još je jedan izravan dokaz da su anđeoska krila modni HIT u svijetu. Najbolje to zna poznati talijanski dizajner Marco Falcioni koji je osmislio Rokov izgled za Doru 2019 i za pjesmu THE DREAM. Ne čude nas reakcije na krila, s tim PR-om smo u samom startu računali, kao ni reakcije ljudi koji se u modu ne razumiju, no reakcije nekih naših samoprozvanih modnih “stručnjaka” ipak su nas iznenadile (znate tko ste, samo ne znate da nemate pojma). Anđeo Roko leti za Tel Aviv - napisao je Jacques.

Pogledajte video: Jacques Houdek o pobjedi Roka Blaževića na Dori