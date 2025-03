Tvoje lice zvuči poznato // NOVA TV - dvije ruže

Budi se u proljeće, priroda, biljke i životinje, ali i - Nova TV. Krenuli su tako s čak tri nova showa u ožujku - "Tvoje lice zvuči poznato", "Tko to tamo pjeva?" i "Survivor". Osvrnimo se u ovoj kritici na prvi, koji već godinama na hrvatskoj televizijskoj sceni ima status jednog od omiljenih. Neki od najpopularnijih nastupa ušli su u legendu i dan-danas se gledaju na YouTubeu, a prema viđenom u prvoj epizodi, mogle bi se tom popisu već pridružiti neke od novoizvedenih točaka, posebice ona pobjednička u izvedbi mlade glazbenice Stele Rade. Izvela je odlično "O jednoj mladosti" Josipe Lisac, a nisu puno zaostajale ni ostale transform akcije. Novu TV ovdje treba pohvaliti da su odabrali odličnu kombinaciju izvođača - mlade i talentirane pjevače i glumce u usponu, a koji ipak nisu svaki dan na malim ekranima. To su glumica Mada Peršić, pjevačice Stela Rade, Marcela Oroši i Meri Andraković, glumac Domagoj Nižić te pjevači Devin Juraj, Marko Bošnjak i Igor Cukrov. Plus je i što show ima humanitarni karakter, a i žiri koji čine Renata Končić Minea, Goran Navojec, Enis Bešlagić i Mario Roth standardno je odličan pa možemo reći i sve bolji iz godine u godinu. Ipak, iz godine u godinu sve više kritika ide maskama koje češće idu u karikaturu nego u realnost. Možda bi bilo bolje u potpunosti odustati od njih pa se orijentirati na kostime i vokalnu transformaciju, nego forsirati maske za lice koje očito ne funkcioniraju.

Sjene prošlosti // RTL - tri ruže

Razbudile su se malo i "Sjene prošlosti", RTL-ova serija u domaćoj produkciji, čija je druga sezona (valjda) nedavno počela. Čudno je to bilo izvedeno i zapravo potpuno nejasno. Serija je, naime, nastala prema turskom predlošku, koji ima dvije sezone i radnja u prvoj je očito odvojena od radnje u drugoj, iako su povezane. U Hrvatskoj inačici epizode su se samo nastavile, a pauza je zapravo napravljena prije kraja prve sezone, zbog prijenosa rukometa. Loše se to tempiralo, ali unatoč tome, treba pohvaliti napredak serije u novoj sezoni, nove zaplete i likove. RTL ovom serijom na male ekrane dovodi, uz poznata lica hrvatskih serija poput sjajne Jelene Perčin, i neka nova imena hrvatskog glumišta, prvenstveno iz kazališta. Oduševljenje gledatelja u drugoj sezoni izazvao je tako glumac Antonio Agostini u ulozi misterioznog Karla. I radnja je napredovala, puno je manje "flashbackova" (iako i dalje previše), a puno više akcije pa se unatoč početnim boljkama može zaključiti da je RTL sa "Sjenama prošlosti" zaista napravio iskorak i da je riječ o jednoj od najboljih domaćih serija u zadnjih mnogo godina.

Los Angeles: Groznica Oscara // HRT 2 - tri ruže

Najveći hrvatski filmski uspjeh u povijesti, "Čovjek koji nije mogao šutjeti", a koji je nominiran za Oscara, i dalje izaziva divljenje i interes te je tema razgovora. Utoliko je HRT prošlog vikenda pogodio s emitiranjem priloga koji je njihova ekipa napravila prilikom izvještavanja s Oscara. Uz snimatelja Sinišu Galara i montažera Roberta Petrinca, prilog je pripremila Martina Validžić, koja svojim putopisnim reportažama poput "Sretnih gradova" već godinama oduševljava, a svejedno svaki put uspije ponovno iznenaditi i "izuti iz cipela". Malo ljudi ima taj talent da se zaista osjećaš kao da si tamo dok gledaš putopis, i da želiš još i još i još. Nema sekunde tog priloga koji je dosadan, kreće odmah veoma zanimljivo i dinamično s pričama glumaca koji pokušavaju ili su pokušavali uspjeti u Hollywoodu, zatim donosi priču s crvenog tepihu, stranu Oscara koja nam je inače nepoznata te u konačnici priču završava s našom ekipom. Sjajno!

Oči sokolove // HRT 1 - tri ruže

Nešto sasvim, ali sasvim drugačije donosi pak dokumentarna serija "Oči sokolove". I nekad je to floskula, ali u ovom slučaju je zaista riječ o originalnoj ideji. Autori, naime, vode gledatelje na putovanje kroz deset hrvatskih regija, sve iz ptičje perspektive. Tako jednostavno, a tako drugačije. "Od sjevera do juga, istoka i zapada Hrvatske upoznajemo se s ljepotama i kulturom stanovnika Baranje, Slavonije, Međimurja, Karlovačke županije, Istre, Gorskog kotara, otoka Paga, delte Neretve, Imotske krajine i Lastovskog otočja", stoji u opisu serijala, a u svakoj epizodi se uz snimke montirani tekstovi napisani o pojedinim krajevima, priče ljudi koji govore o svom zavičaju te tradicijska glazba. Posebno je zanimljivo gledati ako vam je neki kraj poznat, pa promotriti vizure iz sasvim drugačije perspektive, ali i vrijedno je na ovaj način upoznavati i neke neotkrivene ljepote.

