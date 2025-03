Ida Prester prozvala društvo zbog dvostrukih standarda: 'Muškarci smiju, a žene ne? Idemo to promijeniti!'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester oglasila se na Facebooku povodom dvostrukih standarda u društvu kada je riječ o seksualnosti muškaraca i žena. Povod za njezinu objavu bio je prilog iz jedne emisije, u kojem je gost izjavio da se u svom "mračnom periodu" družio sa ženama "lakog morala". Premda nije navela o kojoj se emisiji radi, jasno je da je mislila na gostovanje don Roka Kaštelana u "Nedjeljom u 2". Njezin status brzo je izazvao reakcije i potaknuo raspravu o nepravdi koja se još uvijek provlači kroz društvene norme.

- Pogledala sam klip iz jedne emisije. Gospodin kaže da se u svom "mračnom periodu" družio sa ženama "lakog morala". Pa mi je dalo malo misliti. Tko su to žene lakog morala? Žene koje se seksaju? Mijenjaju partnere? Kojima se ne da ulaziti u vezu? Postoje li muškarci "lakog morala"? Žene imaju iste potrebe kao i muškarci – za užitkom, uzbuđenjem, dodirom, seksualnim istraživanjem. Zašto je promiskuitet kod žena sramota, a kod muškaraca vrlina? Nju je "potrošilo" pola grada, a on je "glavni j*bač" u gradu. Nju se prezire, a on je zavodnik/galeb. Je li to fer? Ništa što dvoje odraslih ljudi dobrovoljno odluče raditi zajedno nije amoralno, ni s jedne strane.

Amoralni su: silovatelji, zlostavljači, agresivci, ljudi koji bez pristanka objavljuju tuđe intimne snimke, oni koji se fino izgustiraju s curom, pa je poslije ponižavaju i nazivaju ženom lakog morala. Drago mi je za gosta što se izvukao iz loše faze i pronašao smisao, ali hajmo, molim vas, promijeniti te licemjerne i nepravedne društvene koncepte. To si, umjesto cvijeća, želimo za 8. mart, na primjer, napisala je Prester. Idin status odmah je izazvao raspravu njenih pratitelja.

- Slažem se s vama i ne podržavam to stajalište, ali smatram da njegov korijen leži u vrlo primitivnom, instinktivnom dijelu mozga. Čista biologija. Muškarac može imati odnose bez posljedica, dok žena može ostati trudna. Ženi koja se emancipirala po tom pitanju i ponaša se poput Samanthe iz Seksa i grada ne može se vjerovati kada je riječ o očinstvu. Suvremeni testovi za utvrđivanje očinstva tek su postali dostupni, no stoljećima unazad muškarac nije mogao biti siguran ako je sumnjao da njegova žena ima i druge partnere. A ne postoji muškarac koji će biti oduševljen idejom da emocionalno, financijski i na svaki drugi način ulaže u biće koje nije njegov vlastiti DNK. Postoje i mišljenja da se žena energetski "troši" s više partnera na drukčiji način nego muškarac. S druge strane, 21. stoljeće sve to opovrgava, ali biologija i čisto instinktivni dio bića i dalje ostaju na snazi, poručila joj je pratiteljica.

- To je kao ona izreka da muškarac želi imati ključ koji otvara svaku bravu, dok žena ne smije imati bravu koju može otvoriti svaki ključ. Seksizam nam je i dalje na visokom nivou..., napisala je druga pratiteljica.